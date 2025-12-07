〈 中華旅遊 〉武陵農場櫻花季 浪漫3日遊
記者林怡孜∕台南報導
一年一度的武陵櫻花季即將登場，中華旅行社特別推出武陵櫻花季三日遊，帶領旅客走進粉紅花海世界，欣賞滿山櫻姿綻放的壯麗景色，體驗春節最浪漫的賞櫻盛宴。行程將於一一五年二月十七日至十九日（初一至初三）出團。洽詢電話：二二六九四六一、二二九四五八九 Line ID：0975-316512。
首日自台南出發，北上沿濱海公路前進，造訪鼻頭角步道，此地被譽為「台版萬里長城」，步道沿山脈蜿蜒，設有多座觀景亭與涼台，可飽覽東北角海岸的壯闊景致。站在稜谷線頂端，感受山海岬灣與浪濤拍岸的磅礡氣勢。隨後經黃金陰陽海與蘭城觀濤等景點，傍晚入住朗居文旅或同級飯店，享用豐盛晚宴，為賞櫻旅程揭開序幕。
第二天早餐後搭乘專車前往雪霸國家公園武陵農場，此處海拔約一千七百四十至二千一百公尺，每年春節期間櫻花滿開，園區內栽植超過二萬株櫻花，包括紅緋寒櫻、昭和櫻、霧社櫻等十餘品種，粉嫩花海沿著山坡綿延數里，美不勝收。主要賞櫻區如櫻桃楓林、桃園櫻花台、妙高櫻花坡與兆豐櫻花園皆是攝影愛好者的天堂。園區坐落於七家灣溪畔，不僅是國寶魚「櫻花鉤吻鮭」的棲地，更與遠山、茶園與花海相映成詩。午後前往礁溪入住山泉溫泉大飯店，房內即設碳酸氫鈉泉，旅客可盡情泡湯舒壓，夜間特別安排星空宵夜點心吧，享受悠閒的假期時光。
第三天走訪石門水庫阿姆坪，搭船遊薑母島欣賞湖光山色，沿途經龍珠灣、石秀灣瀑布與情人島，感受宛如「迷你長江三峽」壯麗景觀。島上可品嘗炸溪蝦、地瓜與竹筍等在地美味，最後返回南部，為三天的浪漫賞櫻之旅畫下完美句點。
本行程含車資、門票、保險、二宿與全程餐食，春節限定，名額有限。中華旅行社邀您在粉櫻飛舞的山林間，留下春天最美的記憶。
