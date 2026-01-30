〈 中華旅遊 〉淡水人文探索 參觀特色廟宇
記者林怡孜∕台南報導
春季正是適合走訪北台灣的季節，淡水憑藉山海交會的地理特色與深厚人文底蘊，成為近年備受旅人青睞的慢遊目的地。中華旅行社於四月十一、十二日、五月九、十日規劃推出「淡水人文藝術二日遊」，串聯自然景觀、百年農耕文化與當代藝術場域，邀請旅人以從容步調，感受淡水不只夕陽的多層次魅力。洽詢電話：二二六九四六一、二二九四五八九，Line ID：0975-316512。
行程首日走訪北海岸特色景點。最引人注目的，是以大量珊瑚與貝殼手工打造而成的特色廟宇，牆面、屋頂與裝飾細節皆由工匠師傅一片片鑲嵌完成，百餘種珊瑚與上萬枚貝殼交織出純白夢幻的空間氛圍，彷彿走進一座結合信仰與藝術的海洋博物館。隨後前往隱身石門山區的嵩山百年梯田步道。夜宿淡水河畔的將捷金鬱金香酒店。
第二天行程聚焦淡水的人文與藝術風景，上午造訪雲門舞集園區。園區建築以大面積玻璃帷幕與綠意景觀相互呼應，將劇場、自然與藝術完美融合。午後轉往北埔老街，老街保留完整的客家聚落風貌，無論是傳統粄條、擂茶體驗，或老屋改造的特色咖啡館，都讓旅人在味覺與空間中，感受文化累積的深度與溫度。行程在悠閒氛圍中結束，帶著滿滿山海記憶踏上歸途。
