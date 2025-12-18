〈中華旅遊〉環島鐵道花東遊 悠閒泡湯

鯉魚潭環湖步道景色怡人，深受旅客喜愛。 (中華旅行社提供)

記者林怡孜∕台南報導

想以最輕鬆的方式一次走訪北台灣溫泉、花東縱谷與太平洋海景，中華旅行社推出「環島鐵道雙五星三日遊」，於一一五年三月廿六至廿八日、四月廿三至廿五日，雙團出發，結合舒適鐵道移動與五星級飯店住宿，讓旅客在山海之間放慢腳步，感受台灣最迷人的自然風景與人文氣息。洽詢電話：二二六九四六一、二二九四五八九，Line ID：0975-316512。

首日自台南火車站出發，抵達礁溪後入住五星級礁溪喜來登國際溫泉酒店，傍晚漫步湯圍溝公園與溫泉步行街，感受礁溪小鎮夜色與溫泉文化的悠閒氛圍。

廣告 廣告

第二天續搭鐵道前往花蓮，專車接駁展開花東自然巡禮。首先造訪坐落於縱谷間的星巴克理想園區，童話小屋般的建築與湖畔落羽松倒影相映成趣，接著前往鯉魚潭。午後參觀慶修院，這座保存完善的日式寺院見證花蓮早期歷史。傍晚入住花蓮遠雄悅來大飯店。

第三天早晨旅客可自由使用飯店設施，無論是在露天泳池欣賞海天一色，或於ＳＰＡ水療區徹底放鬆，皆是難得的度假時光。