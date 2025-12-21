〈 中華旅遊 〉福壽山櫻花饗宴 浪漫觀星
記者林怡孜∕台南報導
早春時節正是山櫻綻放的季節，福壽山農場粉紅花海如詩如畫，成為賞櫻旅人最嚮往的夢幻仙境。中華旅行社特別於一一五年二月廿七日－廿八日推出「福壽山賞櫻二日遊」，帶領民眾走進被譽為「台灣小瑞士」的高山農場，飽覽雪山群峰與櫻花競艷的壯闊美景。洽詢電話：二二六九四六一、二二九四五八九，Line ID：0975-316512。
行程首日自台南出發，沿國道六號一路北上，經埔里、武嶺抵達海拔三千二百七十五公尺的台灣公路最高點，遠眺合歡尖山與冷杉林美景。午後前往福壽山農場，登上天池欣賞高山湖泊倒映藍天的景致，並參觀達觀亭，體驗蔣公昔日修心思政的靜謐之地。傍晚入住梨山賓館，夜晚安排農場特別的觀星活動，讓遊客在銀河星光下感受山中夜色的浪漫。
第二天迎著晨光享用早餐，展開一年一度的福壽山櫻花季。櫻花盛開時節，千櫻園裡約有六千株櫻花同時綻放，富士櫻、昭和櫻、八重櫻等爭相鬥艷，漫步其中宛如置身粉紅花海。園區另有鴛鴦湖、百櫻園與茶園等熱門景點，搭配藍天白雲與遠方雪山景緻，構成如油畫般的動人畫面，吸引無數攝影愛好者與旅人駐足。午後可遠眺合歡山與奇萊主峰，山巒疊翠、雲霧繚繞，展現高山之壯闊與靜謐。
農場位於台中梨山南側，海拔約二千一百至二千六百公尺之間，四周被合歡山、雪山等群峰環抱，氣候清涼宜人。原為榮民開墾的高冷農業區，近年轉型為結合休閒與生態的觀光農場，園區栽植豐富的高山蔬果與茶樹，並擁有壯麗的山林景觀與寧靜氛圍，是遠離塵囂、療癒身心的首選去處。
