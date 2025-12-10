〈中華旅遊〉福壽山賞櫻 飽覽雪山群峰

記者林怡孜∕台南報導

早春時節正是山櫻綻放的季節，福壽山農場粉紅花海如詩如畫，成為賞櫻旅人最嚮往的夢幻仙境。中華旅行社特別於一一五年二月廿七日、廿八日推出「福壽山賞櫻二日遊」，帶領民眾走進被譽為「台灣小瑞士」的高山農場，飽覽雪山群峰與櫻花競艷的壯闊美景。洽詢電話：二二六九四六一、二二九四五八九，Line ID：0975-316512。

行程首日自台南出發，沿國道六號一路北上，經埔里、武嶺抵達海拔三千二百七十五公尺的台灣公路最高點，遠眺合歡尖山與冷杉林美景。午後前往福壽山農場，登上天池欣賞高山湖泊倒映藍天的景致，並參觀達觀亭，傍晚入住梨山賓館。

第二天迎著晨光享用早餐，展開一年一度的【福壽山櫻花季】。櫻花盛開時節，千櫻園裡約有六千株櫻花同時綻放，富士櫻、昭和櫻、八重櫻等爭相鬥艷。午後可遠眺合歡山與奇萊主峰，山巒疊翠、雲霧繚繞，展現高山之壯闊與靜謐。