〈 中華旅遊 〉立山黑部 高聳雪牆震撼人心

記者林怡孜∕台南報導

中華旅行社於五月二日～六日推出立山黑部五日行程，自高雄直飛名古屋機場，串聯木曾古道宿場町馬籠宿、被譽為「神的故鄉」的上高地、立山黑部雪之大谷、金澤兼六園與白川鄉合掌村，最後回到名古屋城與OUTLET購物，兼顧自然、文化與逛街樂趣。諮詢行程請加入中華國外旅遊，LINE：0910176152。

行程首日抵達名古屋機場，當晚入住名古屋或常滑周邊飯店，養精蓄銳迎接高山行程的精彩展開。第二天前往木曾路馬籠宿，石板街道與木造町家保留濃厚江戶風情，被列為國家重要傳統建造物群保存地區。

第三天迎來全程亮點立山黑部雪之大谷。行程以扇澤為起點，安排搭乘多種山岳交通工具穿越阿爾卑斯山脈：電氣巴士穿行關電隧道、步行黑部湖畔、地下纜車上升至黑部平，再搭乘無支柱空中索道前往大觀峰，最後抵達室堂，親眼見證高聳雪牆形成的震撼景象。