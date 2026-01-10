〈中華旅遊〉義大利12日 浪漫深度之旅

記者林怡孜∕台南報導

為滿足旅客對歐洲深度旅遊的期待，中華旅行社訂於五月八日～十九日，規劃「義大利十二日精華之旅」，自高雄出發經香港、杜哈轉機前往米蘭，串聯北義時尚名都、浪漫水都威尼斯、文藝復興重鎮佛羅倫斯與托斯卡尼田園風光，再延伸至五漁村海岸、比薩斜塔、天空之城與羅馬古文明核心，結合世界遺產、特色交通與在地風味料理，帶領旅客用更從容的節奏走讀義大利。諮詢行程請加入中華國外旅遊，LINE：0910176152。

旅程第二天抵達米蘭後，首先造訪地標「主教大教堂」與米蘭的大客廳「艾曼紐迴廊」，在哥德式尖塔與精品櫥窗交織的街景裡，感受藝術與時尚並行的城市魅力；隨後前往世界文化遺產「維洛納」，走訪「茱麗葉之家」與「圓形競技場」」體驗，穿梭運河與拱橋之間，再於「聖馬可廣場」、「嘆息橋」等景點感受「歐洲的客廳」獨有的迷人氛圍。

中段行程聚焦義大利最迷人的文化與山海風景。佛羅倫斯一日深入巡禮「聖母百花大教堂」、「天堂之門」、「領主廣場」等文藝復興代表地標，感受藝術之都的璀璨底蘊；並安排前往托斯卡尼知名「The Mall Outlet」享受購物樂趣。接著走進世界文化遺產「五漁村」，特別安排搭乘當地火車串聯漁村景點，欣賞繽紛屋舍與蔚藍海岸構成的明信片畫面，體驗義大利最小國家公園的質樸魅力。行程亦安排前往「比薩斜塔」與奇蹟廣場建築群，並走訪中世紀山城「聖吉米亞諾」，在高塔林立的城牆聚落中感受歲月沉澱的風采。「白露里治奧」，在山城與遠景交疊的畫面中感受靜謐氛圍；並造訪「龐貝古城」回望火山封存的古羅馬生活軌跡，接著沿著Discovery頻道譽為必遊景點之一的「阿瑪菲海岸」欣賞曲折海岸線與地中海風情。羅馬段安排走訪「鬥獸場」、「許願池」、「西班牙廣場」、「萬神殿」等經典地標，並入內參觀「梵諦岡聖彼得大教堂」，感受宗教藝術殿堂的震撼與莊嚴，為十二日義大利之旅，畫下最完美的句點。