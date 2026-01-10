〈中華旅遊〉義大利12日 浪漫深度之旅
記者林怡孜∕台南報導
為滿足旅客對歐洲深度旅遊的期待，中華旅行社訂於五月八日～十九日，規劃「義大利十二日精華之旅」，自高雄出發經香港、杜哈轉機前往米蘭，串聯北義時尚名都、浪漫水都威尼斯、文藝復興重鎮佛羅倫斯與托斯卡尼田園風光，再延伸至五漁村海岸、比薩斜塔、天空之城與羅馬古文明核心，結合世界遺產、特色交通與在地風味料理，帶領旅客用更從容的節奏走讀義大利。諮詢行程請加入中華國外旅遊，LINE：0910176152。
旅程第二天抵達米蘭後，首先造訪地標「主教大教堂」與米蘭的大客廳「艾曼紐迴廊」，在哥德式尖塔與精品櫥窗交織的街景裡，感受藝術與時尚並行的城市魅力；隨後前往世界文化遺產「維洛納」，走訪「茱麗葉之家」與「圓形競技場」」體驗，穿梭運河與拱橋之間，再於「聖馬可廣場」、「嘆息橋」等景點感受「歐洲的客廳」獨有的迷人氛圍。
中段行程聚焦義大利最迷人的文化與山海風景。佛羅倫斯一日深入巡禮「聖母百花大教堂」、「天堂之門」、「領主廣場」等文藝復興代表地標，感受藝術之都的璀璨底蘊；並安排前往托斯卡尼知名「The Mall Outlet」享受購物樂趣。接著走進世界文化遺產「五漁村」，特別安排搭乘當地火車串聯漁村景點，欣賞繽紛屋舍與蔚藍海岸構成的明信片畫面，體驗義大利最小國家公園的質樸魅力。行程亦安排前往「比薩斜塔」與奇蹟廣場建築群，並走訪中世紀山城「聖吉米亞諾」，在高塔林立的城牆聚落中感受歲月沉澱的風采。「白露里治奧」，在山城與遠景交疊的畫面中感受靜謐氛圍；並造訪「龐貝古城」回望火山封存的古羅馬生活軌跡，接著沿著Discovery頻道譽為必遊景點之一的「阿瑪菲海岸」欣賞曲折海岸線與地中海風情。羅馬段安排走訪「鬥獸場」、「許願池」、「西班牙廣場」、「萬神殿」等經典地標，並入內參觀「梵諦岡聖彼得大教堂」，感受宗教藝術殿堂的震撼與莊嚴，為十二日義大利之旅，畫下最完美的句點。
其他人也在看
遊客太多！日本白川鄉8分之一是台灣人 當地居民提醒「這一事」
即時中心／林耿郁報導1995年，UNESCO正式將日本白川鄉合掌村登錄為「世界文化遺產」，從此吸引大量海外遊客造訪旅遊；據統計，2024年造訪白川鄉最多的海外旅客就是我國民眾，平均每8位遊客，就有1名來自台灣；但龐大的觀光人潮，也為該地帶來了嚴重的「觀光公害」問題，如今近六成白川鄉居民，對外籍遊客抱持「負面」評價。民視 ・ 8 小時前 ・ 27
南投松嶺之星12日招商說明會 沈夙崢舉4點提醒縣府
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／南投報導 名間鄉松柏嶺高空觀景平台「松嶺之星」將在115年4月完工辦理驗收，並先於1月12日早上9點30半，在縣府7樓國際會議廳舉辦招商說明會，預計於115年年底開放營運。縣議員沈夙崢今（9）日表示，已聽聞在地民眾期待，呼籲縣府應針對交通、住宿等問題加以解決，才是長久經營之道。 「縣府要吸取蚊子經驗，蓋了要好好運作。」沈夙崢表...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
阿聯酋航空「台北–杜拜」要有豪經艙了 超豪華內裝搶先看
阿聯酋航空宣布將於「台北–杜拜」航線啟用豪華經濟艙服務，為深耕台灣市場10年以來再添重要里程碑。自3月15日至4月30日，阿聯酋航空每日往返台北–杜拜的EK386/387航班將由完成客艙改裝的波音777-200LR執飛；自5月1日起，則由新一代A350客機接棒，為台灣旅客帶來全新飛行體驗。阿聯酋航空表示，豪華經濟艙結合寬敞的腿部空間、升級座椅與精品備品、精緻......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 發表留言
布拉格圖書館書塔爆紅 柔性措施疏導打卡人潮
（中央社記者劉郁葶布拉格8日專電）布拉格市立圖書館的書塔在社群平台曝光爆紅，出現大排長龍的打卡人潮，造成市民困擾。為因應大量遊客湧入，圖書館採用設立遊客專用空間、延長開放時間等柔性措施，平衡觀光需求與日常使用。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
落羽松即將轉紅 成美文化園浪漫季節限定美景倒數登場
每年歲末初春，成美文化園最令人期待的風景，莫過於層層染色、倒映水岸的落羽松美景。隨著氣溫逐漸轉涼，成美文化園即將迎來萬眾期待的落羽松季，園區內整齊綿延的落羽松步道，預計於一月中旬左右開始轉色、變化將更為明顯，由翠綠逐步轉為金黃、橙紅色調。搭配水景、百年古厝與庭園造景，交織出專屬於成美文化園的季節限定風貌。除了浪漫的落羽松景色，園區同步推出期間限定的「昆蟲創藝Party」，規劃多個親子展區，邀請遊客在這個天氣舒爽的時節走入園區，感受自然、人文與創意交融的美好時光。成美文化園落羽松沿著水岸錯落分布，隨著日照角度不同，呈現出金黃、橙紅至深褐的豐富層次。一月中旬後進入最佳觀賞期，無論是清晨的柔和光影、午後的靜謐氛圍，或夕陽映照水面，波光粼粼的時刻，都能讓遊客捕捉最動人的畫面，也讓 ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
【國旅冷颼颼3】國人花蓮觀光少一半 當地人嘆：市區冷清「只剩夜市撐場」
花蓮天災連環衝擊，觀光業慘遭重創！根據花蓮縣政府統計，2025年1至10月花蓮主要景點遊客人次約659.3萬人，與2023年同期相比近乎腰斬。當地居民也不諱言，市區人潮明顯冷清，「只剩東大門夜市勉強撐場」。Yahoo奇摩股市 ・ 10 小時前 ・ 218
雲林斥資2,500萬升級虎尾建國眷村 打造歷史文化觀光園區
【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣政府斥資2,500萬元完成虎尾建國眷村整體景觀與導覽系統升級，增設無障礙互傳媒 ・ 1 天前 ・ 發表留言
南投縣松柏嶺高空觀景平台園區營運移轉(OT)案 1/12召開招商說明會
【記者 謝雅情／南投 報導】名間鄉松柏嶺高空觀景平台—松嶺之星將於115年4月完工辦理驗收，並於促參程序完成台灣好報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
旅客停留僅「0.69天」多無過夜需求 石門旅館開發必要性遭質疑
環境部昨（8）日辦理「石門旅館」環評第三次初審。這起開發案位在新北市石門區，占地約5公頃，位於北海岸風景特定區以及海岸保護區內，離知名景點白沙灣不遠。由於交通部觀光局資料分析北海岸旅客多無過夜需...環境資訊中心 ・ 1 天前 ・ 1
觀光逆差真不可逆？
中華航空與長榮航空年終獎金拚場，都在6.5個月以上，虎航更上看10個月年終獎金，加上四大國籍航空都正砸下鉅額資本支出狂買新飛機，看得出來，服務台灣的有錢觀光客，在疫情後確實越來越有賺頭。中時新聞網 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
春節返鄉、出遊注意！台鐵加開271列車 「這天起」開放訂票
為因應115年春節連續假期疏運旅客需要，台鐵公司今（9）日宣布，自2月12日起至2月23日計12天，全線加開各級列車共計271班。春節期間，西部幹線EMU3000型新自強號將停售自由座服務，搭車當日限量發售250張新自強號無座票。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
落羽松染冬意貢寮公園浪漫綻放
新北貢寮環保公園落羽松迎來秋冬最美時刻，成片林木逐漸轉為金黃與橘紅色調，與河岸倒影相互輝映，層次豐富自然景色宛如夢幻畫卷，成為季節限定療癒系美景，吸引民眾前來拍照打卡。新北市政府推動「漫遊山海線」低碳旅遊遊程，整合牡丹十三層親水公園、雙溪落羽松秘境、魚行驛站及貢寮環保公園等景點，透過鐵路、公車與自行車等綠色運具串聯沿線據點，讓旅人深入體驗山城聚落與自然環境交織的生活風景，打造兼具休閒與深度的旅遊體驗。貢寮環保公園位於貢寮區公所後方，從貢寮車站步行約十五分鐘即可抵達，亦可由雙溪落羽松秘境騎乘YouBike前往。園區以原有自然地貌為基礎，重新規劃落羽松景觀步道與砌石水道，沿著水岸與草坪錯落種植大片落羽松，隨季節變化呈現金黃、橘紅交織的色彩，搭配濕地、生態池與開闊視野，營造悠閒 ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
2026 必玩東京最新景點一次看！Ginza Sony Park、豐洲 teamLab新展區、高輪 Gateway City
東京旅遊從來不缺話題景點，但隨著 2025 年底至 2026 年初多個新場域開幕或改造完成，這座城市再度升級成為最值得造訪的都市之一。想拍漫遊打卡照、想體驗互動藝術、想在都會腹地放慢步調、又或想愜意逛街走跳，新一波的景點名單都將帶給旅人全新印象。本篇將從銀座核心的 Ginza Sony Park 出發，到東京灣區的 teamLab 豐洲展館，以及融合購物、住宿、綠意與文創的高輪 Gateway City 逐一介紹，並從交通、營業資訊到門票細節一次整理給你。景點+ ・ 1 天前 ・ 發表留言
「馬不停蹄來嘉遊」小旅行登場 199元台灣好行套票同步開賣
【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】迎接嶄新的一年，嘉義市政府於2026年初推出「馬不停蹄來嘉遊」系列小旅行活動，結台灣好報 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
2026最新版 ! 台中以南隱藏版泡湯地圖，匆匆容容舒服的泡湯路線推薦 | 柯夢波丹
2026 台中以南隱藏版溫泉地圖，從谷關、東埔到關子嶺、寶來，精選有景有湯的療癒泡湯路線，照著走就舒服，冬季放空必收藏。cosmopolitan柯夢波丹 ・ 1 天前 ・ 1
阿聯酋航空「台北-杜拜」3/15起啟用豪經艙
[NOWnews今日新聞]阿聯酋航空宣佈，將於台北–杜拜航線，正式啟用廣受好評的豪華經濟艙服務，為長期深耕台灣市場的阿聯酋航空再添重要里程碑。配合全球機隊升級改裝與機型部署計畫，阿聯酋航空每日往返台北...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 1
麗星郵輪2.0推動台灣與世界對話 于台煙送舊、沈文程接棒迎新年
[Newtalk新聞] 擁有30年歷史的麗星郵輪，在2025年以策展式郵輪連番推出不同主題的精采活動，讓旅客除了吃好、睡好、玩好外，還能看到更多不同的精彩演場會。 繼霹靂布袋戲、雷鬼趴後，2025年末，麗星郵輪2.0以高雄為母港的探索星號，邀請到民歌女神于台煙陪伴旅客度過溫馨的聖誕節，同時也邀請到三金歌王沈文程於2026年1月首航登輪演出，一起迎接2026年，以精準品牌定位，務求滿足多元市場需求，致力於打造卓越的郵輪體驗，開啟亞洲郵輪旅遊的新紀元。 麗星郵輪推動台灣文化與世界對話 麗星郵輪致力豐富郵輪活動，去年以策展者角度持續推動文化交流，推動台灣在地文化與世界對話，除老少都愛的海上霹靂布袋戲外，也持續支持台灣藝文表演，繼年輕人喜愛的雷鬼熱浪海上趴、Matzka、巴大雄、吳卓源外、也邀請到國語作業簿登輪表演，歲末時麗星郵輪2.0更持續邀請中生代喜愛的于台煙及沈文程輪番登輪演出。2025年12月21日于台煙在前往菲律賓的海上演出中，加碼贈送小禮物給旅客，一起提前度過聖誕節。 2026年的宮古、石垣、沖繩首航，寶刀未老、肺活量仍如20歲的沈文程，1月7日一連九首精典歌曲，連續上下兩場，讓旅新頭殼 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
台灣虎航「領航四部曲」全面啟動！揭開2026年發展藍圖
【互傳媒／記者 蘇彩娥／台北 報導】迎接2026年新氣象，台灣虎航8日舉辦「領航四部曲．定義新飛行」的記者會活互傳媒 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台北凱達推迎春住房專案送知名花生糖，符合這個條件可限量升等！
龍山寺走春祈福,，鄰近台北凱達是指標飯店，可漫步剝皮寮歷史街區或造訪新富町文化市場，圖：台北凱達大飯旅遊經 ・ 1 天前 ・ 發表留言
「奔FUN 185」雙層巴士熱鬧回歸 搭上沿山公路開啟屏東慢活農遊之旅
【互傳媒／記者 蘇彩娥／屏東 報導】深受旅客喜愛的屏東185沿山公路雙層巴士觀光活動，將於今（115）年1月再互傳媒 ・ 1 天前 ・ 發表留言