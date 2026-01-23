〈中華旅遊〉草山秘境二日遊 象山遠眺101

本次安排入住台北君悅大飯店。

（君悅飯店提供）

記者林怡孜∕台南報導

春季正是走訪北台灣山林的最佳時節，中華旅行社推出「草山秘境二日遊」，三月十四、十五日、五月廿三、廿四日雙團出發，結合陽明山自然秘境、人文景點與五星級飯店住宿，帶領旅客在山林靜謐與城市繁華之間，展開一段舒心且層次豐富的慢遊旅程。洽詢電話：二二六九四六一、二二九四五八九，Line ID：0975-316512。

首日走訪近年備受矚目的紫明溪步道。沿線可見天然溫泉露頭，氣溫較低時更常出現霧氣蒸騰的夢幻景象，彷彿置身草山深處的療癒秘境。隨後前往陽明書屋參觀，傍晚入住台北市中心五星級君悅大酒店。夜間可自由漫遊信義商圈，無論是品味美食、欣賞都會夜景，或悠閒購物，皆能感受台北最繁華的一面。

第二天早餐後，前往台北市知名的象山步道。象山海拔一百八十三公尺，雖屬短程步道，卻因地勢開闊、視野極佳而深受旅客喜愛。登上稜線後，信義商圈與台北一０一映入眼簾，天氣晴朗時，整個台北盆地盡收眼底。步道沿線亦可觀察砂岩地形與珍貴的筆筒樹生態，讓健行過程兼具自然體驗與生態觀察。返程途中安排造訪湖山水庫綠色廊道，漫步靜謐水岸，欣賞水色與周邊自然生態。湖山水庫為台灣首座離槽水庫，結合水利工程與生態景觀，為旅程畫下悠然舒心的句點。