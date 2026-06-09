〈中華旅遊〉蘭陽雙鐵舒旅 住五星兼泡湯

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飯店內享用精緻自助晚餐。（長榮鳳凰酒店提供）

記者林怡孜∕台南報導

看準國旅高品質度假需求升溫，中華旅行社於一一五年八月六日～八日、九月十七日～十九日及十月廿九日～卅一日推出「蘭陽雙鐵雙五星三日遊」，主打高鐵與台鐵串聯的舒適交通體驗，搭配礁溪長榮鳳凰與宜蘭威斯汀兩大五星飯店，結合溫泉、美食與山林景點，打造一趟兼具質感與療癒的輕奢旅程。行程洽詢電話：二二六九四六一、二二九四五八九，Line ID：0975316512。

行程首日自台南高鐵站出發，搭乘高鐵北上至台北後轉乘普悠瑪列車前往礁溪，沿途欣賞西部與東部截然不同的地景風貌。抵達後入住五星級長榮鳳凰酒店，飯店以溫泉設施聞名，擁有多種主題風呂及舒適客房，結合自然採光與日式設計美學，營造放鬆氛圍。晚間安排飯店自助餐，主打在地食材與多國料理，包含海鮮與特色料理，滿足味蕾享受。

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第二天享用豐盛早餐後，搭乘專車展開宜蘭山林之旅，前往清水地熱公園體驗溫泉煮食樂趣，利用高溫泉水烹煮食材，別具風味。接續造訪玉蘭茶園，俯瞰蘭陽平原壯闊景色，並前往愛玉農場，認識在地特色農產與天然愛玉製作過程。午後入住另一亮點——宜蘭力麗威斯汀度假酒店，飯店以日式禪風建築融合溫泉設施，提供ＳＰＡ、水療、戶外泳池等多元設施，讓旅客沉浸於靜謐度假氛圍中。晚餐安排飯店西式自助餐，融合在地與國際料理，呈現精緻餐飲體驗。

第三天享用早餐後自由活動，中午於飯店享用日式定食後，搭乘台鐵返回台北，再轉乘高鐵南下台南，結束三天兩夜行程。