〈中華旅遊〉蘭陽風光3日 樂遊山水人文

貓空纜車可俯瞰台北盆地，盡享城市與自然交織的風光。(中華旅行社提供）

記者林怡孜∕台南報導

春節連假何處去？中華旅行社特別推出「北台灣蘭陽風光三日遊」，一一五年二月廿日～廿二日，一次暢遊宜蘭、台北與烏來。從山林秘境到藝文古鎮，從溫泉美湯到城市景觀，結合自然、人文與美食，帶旅客感受北台灣獨有的春日風情。報名請洽中華旅行社，洽詢電話二二六九四六一、二二九四五八九，或LINE ID：0975316512。

行程首日自台南出發，沿途經西螺與關西，午餐後前往有「抹茶湖」之稱的望龍埤。湖水碧綠如鏡，環湖步道視野開闊，登高可俯瞰湖光山色，湖中望龍亭更是攝影愛好者取景熱點。接續造訪充滿古樸風韻的宜蘭傳藝古鎮，漫步魯班街與臨水街，欣賞傳統匠藝與在地人文風貌，並搭乘畫舫遊月河，微風徐拂、波光盪漾，江南風情盡現。夜宿五星級村却國際溫泉酒店，享受客房內雙湯池泡湯體驗，並於頂樓THEROOF 190星空酒吧俯瞰蘭陽夜色，為旅程揭開浪漫序章。

第二天安排參觀台北市立木柵動物園，館內擁有三百餘種珍禽異獸，包含無尾熊、企鵝、貓熊等人氣明星動物，寓教於樂。接著搭乘貓空纜車，俯瞰翠綠茶園與城市天際線，感受台北山城的悠閒氛圍。夜宿台北喜來登大飯店，飯店位於中正區交通樞紐，結合米其林評鑑舒適客房、泳池與三溫暖等設施，讓旅客在繁華都市中盡享放鬆時光。

第三天前往烏來原鄉櫻花祭，粉櫻盛放的山城景緻與瀑布山嵐交織出浪漫風光。遊客可搭乘可愛的「烏來台車」穿梭山林，體驗早期伐木鐵道的懷舊風情，並於步道上近距離觀賞壯麗的烏來瀑布，享受自然洗滌的清新氣息。本行程含車資、門票、住宿、餐食及五百萬旅遊保險，讓旅客輕鬆出遊、無憂暢玩。