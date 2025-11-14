〈中華旅遊〉觀魚步道、西螺老街 生態文化之旅

記者林怡孜∕台南報導

想遠離塵囂、親近自然，體驗台灣山水與人文風情的旅人，不妨參加中華旅行社推出的「 ????魚堀溪觀魚步道二日遊」，行程結合生態、文化與懷舊之旅，讓旅客從溪畔漫步到古街尋味，度過愜意又充實的假期。行程將於一一五年元月三日～四日出團。報名詳洽中華旅行社，洽詢電話：二二六九四六一、二二九四五八九 Line ID：0975-316512

首日行程自台南出發，沿途經深坑享用道地風味午餐，接著前往北部知名的【????魚堀溪觀魚步道】。此為全台最長的觀魚步道，沿途綿延溪流與茶園景色，翠綠山巒與溪中魚群相映成趣。平坦易行的路線十分適合親子同遊，還能在透明玻璃景觀橋上觀賞魚群生態，近距離欣賞自然之美。夜宿桃園【福容大飯店A8站】，飯店與環球購物中心共構，交通便利、設施完善，旅客可享受溫泉三溫暖、健身房及舒適的客房空間，並可順遊林口三井OUTLET，購物美食一網打盡。

次日早晨享用豐盛自助早餐後，參訪【台塑企業文化館】。此館完整呈現台塑自一九五四年創立以來的發展歷程，展示企業跨足石化、紡織、生技、能源等多元產業的歷史軌跡，也讓民眾體會台灣戰後經濟奇蹟與企業精神的延續。隨後前往【永安海螺文化體驗園區】，以夢幻曲線設計的海螺造型建築成為熱門新地標，館內外皆能遠眺海天一色的壯麗景緻。午後安排前往雲林【西螺延平老街】，走訪昔日商貿重鎮，欣賞保留完好的巴洛克式建築，巷弄間可見刻有自家商號的老宅立面。旅人可品嚐在地美食如碗粿、麵疙瘩、草仔粿及麻糬等，並一覽壯觀的「西螺大橋」風采。這座橫跨濁水溪、曾為遠東第一長橋的紅色鐵橋，為行程劃下完美句點。