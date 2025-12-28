〈中華旅遊〉訪陽明山秘境 城市中找到慢步調

陽明山櫻姿繽紛。

（中華旅行社提供）

記者林怡孜∕台南報導

想在春季時節一次體驗山林秘境、都會風情與五星級住宿，中華旅行社於一一五年三月十四～十五日推出「陽明山秘境二日遊」，結合自然步道、人文景點，帶領旅客走進北台灣少見的靜謐角落，在繁忙城市中找到慢活節奏。洽詢電話：二二六九四六一、二二九四五八九，Line ID：0975-316512。

首日台南出發，一路北上前往台北，午餐後走訪近年備受關注的【紫明溪步道】。全長僅六百六十五公尺的步道，採乾砌塊石工法鋪設，路線平緩好走，沿途穿梭於林蔭之間，溪水潺潺、環境清幽。紫明溪沿線可見天然溫泉露頭，形成宛如仙境般的自然景致，是陽明山中少有人知的新秘境，也適合輕鬆散步、靜心療癒。

隨後前往【陽明書屋】參觀，園區占地約十五公頃，早期為接待國內外貴賓與夏日避暑的重要場所。書屋融合自然景觀與歷史人文，園內綠意盎然、空間靜謐，讓旅客在欣賞建築之餘，也能感受山中歲月的沉靜氛圍，為旅程增添一份知性深度。 傍晚入住台北五星級君悅大酒店，鄰近台北一０一與多家百貨商場。挑高中庭設計搭配典雅花藝，展現大器風格，客房空間舒適完善，提供賓至如歸的住宿體驗。晚間可自由漫遊信義商圈，無論是品嘗美食、購物逛街，或欣賞都會夜景，都能感受台北最繁華、最時尚的一面。

第二天早餐後，安排前往台北市知名的象山步道。象山海拔一百八十三公尺，步道雖短，卻因地勢開闊、視野極佳而深受遊客喜愛。登上稜線後，信義商圈與台北一０一一覽無遺，天氣晴朗時，整個台北盆地盡收眼底，是結合自然與城市景觀的最佳觀景點。午後行程轉往雲林【湖山水庫】，漫步綠色廊道，欣賞靜謐水色與周邊生態景觀。湖山水庫為台灣首座離槽水庫，兼具水利工程與生態保育特色，讓旅客在返程前，為旅程畫下悠然舒心的句點。