〈中華旅遊〉走訪山林秘境 感受北台夏日風情
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記者林怡孜∕綜合報導
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每年夏季正是拉拉山水蜜桃盛產季節，中華旅行社一一五年八月一日～二日規劃「北橫拉拉山水蜜桃之鄉二日遊」，結合桃園大溪老街、新溪口吊橋、角板山行館及獅頭山風景區等知名景點，帶領旅客走進山林秘境，感受北台灣夏日風情。行程內容洽詢電話：二二六九四六一、二二九四五八九，Line ID:0975316512。
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首日行程由台南出發前往擁有百年歷史的大溪老街。老街保留日治時期巴洛克式建築特色，融合閩南傳統裝飾元素，形成獨具風格的街景風貌。旅客可漫步石板街道，品嘗豆干、蘿蔔糕、糯米腸及各式在地小吃，感受大溪濃厚的人文歷史氛圍。隨後前往全台最長懸索橋之一的新溪口吊橋。全長三百零三公尺的吊橋橫跨大漢溪河谷，橋上可遠眺群山環繞與碧綠水庫景色，接著走訪角板山行館園區，探索戰備隧道、行館建築及梅園等歷史景點，透過館區展示了解台灣近代歷史發展軌跡。
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夏季限定的重頭戲則是復興鄉水蜜桃市集。當地因氣候與地理環境優越，孕育出香氣濃郁、果肉細緻的優質水蜜桃，旅客可自由選購最新鮮的當季水果，將北橫夏日甜美滋味帶回家。晚間入住五星級尊爵天際大飯店，享用豐盛自助晚餐，在舒適環境中放鬆身心。
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第二天前往獅頭山風景區。獅頭山素有台灣十二勝之一美譽，山區古木參天、奇岩林立，並匯集儒、釋、道三教寺廟建築，形成獨特的人文景觀。從北橫山林到獅頭山古剎，兩天行程融合自然景觀、歷史文化與在地美食，再加上季節限定的拉拉山水蜜桃魅力，讓旅客在盛夏時節享受一場兼具知性與休閒的山林小旅行。
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