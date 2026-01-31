〈 中華旅遊 〉關西古都海岸絕景 一次滿足

記者林怡孜∕台南報導

春季造訪關西，最適合以「古都風華＋海岸絕景＋花季限定」一次滿足。中華旅行社於三月一日～五日推出關西五日行程，自高雄直飛關西機場，讓旅客在舒適節奏中收藏關西最經典的風景與人文。諮詢行程請加入中華國外旅遊，LINE：0910176152。

行程首日經空港跨海大橋前往京都，安排參觀世界文化遺產清水寺。著名的「清水舞台」懸於坡面之上，俯瞰古都街景與四季山色，無論是春櫻或秋楓都令人屏息。接續漫步二三年坂與三年坂一帶，石板路蜿蜒於町家之間，茶屋、工藝小店與傳統點心攤錯落其間，旅人可放慢腳步感受京都最迷人生活風景。

第二天轉往京都北部，先造訪舞鶴港漁市場，並依安排搭乘京都丹後觀光列車，帶領旅客看見「不靠海的京都」另一種面貌。午後前往被譽為日本威尼斯的伊根舟屋，特別安排遊覽船航行伊根灣。

第三天安排前往福井縣秘境三方五湖搭乘纜車登高，遠眺如同調色盤般迷人；午後走進京都山間的美山町合掌村。

第四天前往伏見稻荷大社穿越千本鳥居，接續安排早春限定的淀水路河津櫻，粉色花海沿水路綿延成隧道般景象，浪漫氛圍滿溢。午後走訪奈良公園，與溫馴神鹿近距離互動。

第五天前往關西機場搭機返台，為五日關西走讀之旅畫下句點。本行程兼顧文化深度、自然景觀與舒適住宿。