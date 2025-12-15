〈中華旅遊〉陽明山櫻姿 小烏來天空步道

陽明山滿山粉紅，美不勝收 (中華旅行社提供)

記者林怡孜∕台南報導

春日登山踏青正當時，中華旅行社特別推出「陽明山櫻姿繽紛．小烏來天空步道」二日遊，邀您走進花影搖曳的北境山林，欣賞櫻花、瀑布與古蹟交織的詩意風光，暢遊台北近郊的後花園與桃園山城，感受自然與文化的雙重魅力。於一一五年二月二十～二十一日出團。洽詢電話：二二六九四六一、二二九四五八九，Line ID：0975-316512。

首日行程從台南出發，沿途經西螺、新竹後北上，午餐享用精緻合菜後前往陽明山國家公園。園區海拔約四百四十五公尺，氣候宜人，被譽為「台北市後花園」。園內設計以中國式庭園為格局，亭台樓閣錯落有致，池塘噴泉相映成趣。每到春季，山櫻與日本吉野櫻、杜鵑、茶花等依序綻放，滿山粉紅與翠綠交錯，美不勝收。遊客還可於著名地標「花鐘」前合影留念，聆聽整點奏起的悠揚樂音。晚餐安排千葉火鍋吃到飽，夜宿桃園五星尊爵大飯店，盡享舒適假期。

廣告 廣告

次日早餐後，啟程前往小烏來天空步道。透明玻璃橋凌空懸掛於瀑布上方十一公尺，腳下即是七十公尺高的壯闊峽谷，行走其間彷彿漫步雲端，視野開闊、令人驚嘆。沿著「寰宇平台」及「元氣步道」，可近距離感受溪谷林木間的清新芬多精。接著造訪角板山櫻花坡與角板山公園，約兩千株櫻花形成浪漫粉色花海；行館區更保存蔣中正總統避暑居所與歷史文物，並開放戰備隧道參觀，讓人重溫時代印記。午餐可於角板山商圈自由品嘗泰雅風味美食，包括酥炸溪蝦、竹筒飯、馬告香腸等。

此行程含車資、門票、住宿與餐食，全程配備五百萬元旅責險，適合親友、長輩共遊。櫻花盛開時節限定，名額有限，歡迎即刻洽詢報名！