〈 中華旅遊 〉雙鐵縱谷3日 恣情山海溫泉之旅
記者林怡孜∕台南報導
想遠離塵囂、放慢腳步欣賞東台灣縱谷之美，不妨參加中華旅行社於一一五年一月十八日至二十日推出的「雙鐵縱谷三日遊」，一次串連池上、台東與知本的自然與人文風光，感受山水與溫泉交織的愜意旅程。洽詢電話：二二六九四六一、二二九四五八九 Line ID：0975-316512。
首日自台南火車站出發，轉乘雙鐵北上南下抵達池上，途中享用特色餐盒。抵達後入住「日暉國際渡假村」，飯店坐落於花東縱谷中心，環繞綠意山景與田園風光，每間客房皆備有景觀露台與碳酸氫鈉泉美人湯。中庭設有五大主題泳池，引進中央山脈天然泉水。晚間享用異國自助餐，體驗視覺與味覺兼具的頂級饗宴。
第二天早餐後，專車前往初鹿牧場，這裡是全台最大的坡地型牧場，成群乳牛在草原上悠閒漫步，園區可親手餵牛、與小動物互動，並品嘗鮮乳冰淇淋、奶酪與手作饅頭。午餐後造訪台東原生應用植物園，園內以藥用植物為主題，展示兩百多種珍貴藥草，並以藥膳汆燙鍋作為午餐主題，滋味清新健康。夜宿「知本老爺大酒店」，飯店依山傍水，設有多樣溫泉設施與專業ＳＰＡ，讓旅客徹底放鬆身心。
第三天早餐後可自由使用飯店設施，體驗知本老爺的星月風呂、心采風呂與天幕風呂等多樣湯泉設計，感受日本設計師打造的溫泉美學。戶外泳池及芳香浴區同樣備受歡迎，是放鬆旅程的最佳收尾。
此次行程含火車票、車資、門票、保險及兩晚住宿。中華旅行社誠摯邀您同行，在冬日裡開啟一場花東山海溫泉之旅。
