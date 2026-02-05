〈 中華旅遊 〉雪霸、觀霧慢遊 觀星訪檜木步道

觀霧高山秘境雲霧流動如海。（中華旅行社提供）

記者林怡孜∕台南報導

為讓民眾以輕鬆方式親近高山森林，中華旅行社於四月十八日至十九日推出「觀霧火車二日遊」，結合台鐵列車接駁與小車上山行程，深入新竹五峰觀霧地區，走訪檜山巨木群步道、雪霸休閒農場與張學良文化園區，在雲霧繚繞的山林中，展開一段兼具自然生態與人文歷史的療癒旅程。洽詢電話：二二六九四六一、二二九四五八九，Line ID：0975-316512。

行程首日自台南火車站搭乘普悠瑪列車前往新竹，轉乘九人座小車上山，途中於新竹城隍廟周邊自由用餐後，續往清泉部落。下午抵達海拔近二千公尺的雪霸休閒農場，安排農場下午茶、木製品ＤＩＹ體驗與「野馬瞰山步道」散策，近距離感受高山景致與林間氣息。傍晚於農場餐廳享用晚餐，夜宿農場。天氣允許下，還可參與園區導覽、國家公園影片欣賞與觀星解說活動。

第二天清晨於農場享用早餐後，前往觀霧森林遊憩區，健行檜山巨木群步道。該路線過去曾為運材台車軌道，全長約四公里，沿途可見紅檜、扁柏與柳杉交錯生長，步道中保留多處歷史遺跡，是雪霸國家公園內極具代表性的森林景觀。行程結束後返回農場午餐，隨後再訪清泉地區的張學良文化園區，了解張學良將軍幽居台灣期間的生活軌跡與歷史故事。

傍晚搭車下山返回新竹火車站，享用鐵路餐盒後搭乘自強號返抵台南，觀霧二日行程，畫下溫潤而充實的句點。