〈中華旅遊〉馬祖藍眼淚 季節限定美景
(中華旅行社提供)
記者林怡孜∕台南報導
結合戰地歷史、生態秘境與季節限定奇景，中華旅行社於一一五年六月十四日-十六日及七月五日-七日推出「馬祖南北竿＋大坵賞鹿＋夜搖藍眼淚三日遊」，帶領旅客飛越台灣海峽，走進充滿故事的島嶼國度，感受軍事遺跡、閩東聚落與海上藍光交織而成的獨特風景。洽詢電話：二二六九四六一、二二九四五八九，Line ID：0975-316512。
行程首日自台中搭機前往南竿，展開馬祖戰地巡禮。首先造訪福澳村制高點福山照壁，巨石上刻有「枕戈待旦」四字，象徵昔日軍民守土衛國的決心。接續參觀代表性戰地設施二四０砲陣地，巨大火砲靜靜佇立山頭，訴說冷戰年代的前線記憶。宗教文化部分則安排鐵板少女媽祖與馬港天后宮，其中清秀的少女媽祖神像被視為最接近傳說原貌的形象，信仰氛圍濃厚。傍晚前往媽祖巨神像，由三百六十五塊花崗岩堆砌而成，寓意日日平安。夜間重頭戲則是北海坑道夜搖藍眼淚，在幽深坑道中搖櫓前行，海水因夜光藻拍擊而閃耀藍光，夢幻景象令人屏息。
第二天展開生態與聚落並重的行程，搭船前往大坵島生態之旅。大坵是馬祖唯一野放梅花鹿的島嶼，島上無車無路，僅有步道與自然景觀，旅客可在草坡與林間尋訪鹿蹤，感受純粹的慢活時光。午後轉往北竿，參觀保存完整的坂里大宅，了解早期馬祖人以石砌建築抵禦風雨的生活智慧；接著走訪芹山播音站，回顧兩岸對峙時期的心戰歷史；最後漫步芹壁閩東古厝，石屋沿山勢層層堆疊、面向大海，被譽為全台保存最完整的閩東建築聚落，風景宛如地中海小鎮。
第三天回到南竿，走訪蔬菜公園，整齊農田展現島民克勤克儉的生活樣貌；隨後參觀馬祖酒與八八坑道，清冽泉水釀出的高粱酒在坑道中靜靜熟成，戰地空間轉化為文化記憶。行程最後搭機返台，為三天兩夜的馬祖深度之旅畫下句點。
本行程涵蓋戰地史蹟、生態體驗、宗教信仰與季節限定藍眼淚景觀，適合喜愛離島文化與自然探索的旅客。
