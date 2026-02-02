〈中華旅遊〉高鐵五星北投慢旅

大地酒店內「光陰部落藏書閣」藏書超過六千冊。（中華旅行社提供）

記者林怡孜∕台南報導

為滿足民眾對高品質、低負擔國旅的期待，中華旅行社於一一五年四月十七日至十八日推出「高鐵五星北投大地二日遊」，為一趟節奏從容、質感滿分的春季療癒之旅。洽詢電話：二二六九四六一、二二九四五八九，Line ID：0975-316512。

行程首日從台南搭乘高鐵直達台北後，轉乘專車前往木柵，安排搭乘貓空纜車。纜車全長四點零三公里，沿途可俯瞰景美溪畔河濱景致與台北城市風貌，隨著山勢起伏而行，視野層層展開。抵達貓空後，旅客可漫步樟樹環狀步道，感受茶園、埤塘與農村景觀交織而成的山城風情，並享用雙人茶宴套餐，在自然環境中細品茶香。隨後行程前往指南宮參訪。指南宮整體建築融合北方宮殿、閩南傳統與佛教特色，使用楠木、青斗石與銅瓦等建材建造，其中純陽寶殿為台灣傳統匠師陳應彬的代表作品之一，凌霄寶殿則為台灣寺廟中高度最高的建築，雕飾華麗、氣勢莊嚴，讓旅客在靜謐山林中感受宗教建築之美。晚間入住北投大地酒店，體驗百年北投白磺溫泉。酒店溫泉泉質酸鹼值約四至五，泉溫介於四十至四十五度，房內皆設有私人溫泉池，讓旅客可享受不受打擾的泡湯時光。館內「光陰部落藏書閣」收藏超過六千冊書籍，結合空間設計成為人氣拍照亮點。晚餐則安排米其林推薦餐廳桌菜。

第二天晨起享用自助式早餐，自由活動時間旅客可於北投公園散策，或留在飯店享用各項設施，包括室內外溫泉池、冷水池、烤箱、蒸氣室、水療池與戶外泳池，其中四季下雪造景的大眾風呂更營造濃厚異國泡湯氛圍。午間安排特色餐盒後，搭乘台北捷運返回台北車站，隨即轉乘高鐵返抵台南，為兩天一夜的北投慢旅畫下輕鬆句點。