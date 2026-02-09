〈中華旅遊〉3日鐵道環島 5星奢華之旅

記者林怡孜∕台南報導

想以最輕鬆的方式一次走訪北台灣溫泉、花東縱谷與太平洋海景，中華旅行社推出「環島鐵道雙五星三日遊」，於一一五年三月廿六～廿八日、四月廿三～廿五日，雙團出發，結合舒適鐵道移動與五星級飯店住宿，讓旅客在山海之間放慢腳步，感受台灣最迷人的自然風景與人文氣息。洽詢電話：二二六九四六一、二二九四五八九，Line ID：0975-316512。

首日自台南火車站出發，搭乘普悠瑪列車一路北上，沿途欣賞西部城鎮與山海交錯的景色，並安排台鐵特色餐盒，讓旅程從味蕾開始。抵達礁溪安排入住星級中天溫泉酒店，每間客房皆有溫泉浴池，館內設有晴波溫泉SPA水療池，讓您洗去旅途疲憊。晚餐可於礁溪溫泉步行街散策。

第二天續搭鐵道前往花蓮，專車接駁展開花東自然巡禮。首先造訪坐落於縱谷間的星巴克理想園區，童話小屋般的建築與湖畔落羽松倒影相映成趣，是花蓮近年最受歡迎的打卡景點。接著前往鯉魚潭，沿著水岸步道緩步前行，湖光山色與遠方層疊山巒構成靜謐畫面，令人心曠神怡。午後參觀慶修院，這座保存完善的日式寺院見證花蓮早期歷史，院內石佛、佛堂與庭園氛圍幽靜，增添文化深度。傍晚入住花蓮遠雄悅來大飯店，飯店雄踞海岸山脈北端制高點，坐擁太平洋、中央山脈與花東縱谷遼闊視野，夜晚於英倫西餐廳享用豐盛自助饗宴。

第三天早晨旅客可自由使用飯店設施，無論是在露天泳池欣賞海天一色，或於SPA水療區徹底放鬆，皆是難得的度假時光。隨後整理行囊，搭乘自強號列車南返，沿著鐵道再次回望東台灣山海風景，為三天兩夜的雙五星之旅留下美好回憶。