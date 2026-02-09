中華時報羊城舉辦2025年度頒獎典禮

▲中華時報頒獎儀式。

曾曉輝主席寄望同仁“驊騮遍種吉祥玉，馬到功成”

【記者 董江竹／綜合 報導】記者昨（8日）獲悉，《中華時報》廣州辦事處隆重舉行2025年度（廣州地區）先進工作者及優秀記者頒獎典禮。中華時報傳媒集團主席曾曉輝親臨典禮並作年度工作報告，副社長江坤主持。楊鑒旻副社長宣讀了2025年度優秀記者表彰決定。

據稱，過去一年，時報記者的身影活躍於世界風雲變幻的最前沿：從戰火未息的烏克蘭、中東，到彙聚全球智慧的世界經濟論壇達沃斯年會、新加坡香格里拉對話會；從追蹤人工智慧澎湃浪潮，到直擊南非G20峰會、APEC系列會議；在曾曉輝主席的引領下，他們亦深度參與武漢世界華人美術教育大會、山東嘉祥曾子文化論壇、上海“雙城論壇”等重要平臺，第一時間傳遞華人聲音，精准捕捉時代脈搏。去年，該報社成功主辦了第七屆大阪國際城市文化論壇，聚焦“城市韌性”；於北京創立“中時智庫”，深植文化價值沃土；圓滿舉辦第六屆紫荊花詩歌全球大賽與第四屆維多利亞全球攝影大賽，以人文之光映照時代華章。每一項成就，都浸潤著全體同仁的智慧與汗水。

▲曾曉輝主席書法寄語同仁。

據曾曉輝主席稱，中華時報報社在2025年重大事件報導、國際傳播、文化交流與媒體融合等領域取得的斐然成績。他強調，乙巳蛇年春聯“六順和聲共歡慶，中華時報傳正聲，四海承風”中“傳正聲”的信念，展望嶄新的丙午馬年，更以豪邁的新年寄語——“驊騮遍種吉祥玉，中華時報傳播音，馬到功成”——激勵全體同仁。他闡釋道，“驊騮遍種吉祥玉”寓意時報應如周穆神駿，在媒體融合大潮中爭當先鋒，將每一次報導視作播撒希望與價值的種子；“中華時報傳播音”則是在堅守正義基石之上，奮力傳遞時代進步強音與報社榮光；“馬到功成”則凝聚著全體同仁眾志成城、攻堅克難、共赴輝煌的堅定信念與美好願景。

此間報導披露，該報與會同仁暢所欲言，結合實踐，就提升報導深度、拓展國際視野、創新傳播方式等議題展開了熱烈而富有見地的探討。大家紛紛表示，將以獲獎者為標杆，恪守新聞專業主義，秉持“中華集大同·時報傳天下”的弘道之志，以筆為犁，繼續在時代的畫卷上書寫忠誠與擔當。活動尾聲，楊鑒旻副社長賦詞一首。彰顯全體中華時報人將以馬年龍馬精神為鞭策，攜手並肩，為推動報社高質量發展、傳播中國聲音、促進文化交流而奮蹄疾馳，再譜華章。（圖／記者董江竹翻攝）