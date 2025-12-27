中華棒協、高野連 允台日青棒長期合作

中國信託商業銀行冠名贊助的「2025中信盃台日高中棒球對抗賽」27日圓滿落幕，北海道聯隊後藤健、九州聯隊長山武藏、桃園市平鎮高中蔡辰瀧及宜蘭縣羅東高工楊家源獲最優秀球員肯定。4支台日高中勁旅的3天對抗總計近1.5萬人次進場觀賽，用滿場熱情抵禦北台灣的濕冷低溫。

羅東高工投手楊家源表示，此次賽事能與甲子園冠軍投手新垣有絃同場對決，讓他獲益良多，同時也從日本球隊學習到全力以赴、認真對待每一顆球的態度。平鎮高中投手蔡辰瀧則表示，日本球員跑壘是拚命在跑，每個人腳程都很快，不因可能出局就放慢速度，很有壓迫感，態度值得學習。

九州聯隊總教練加藤慶二表示，此次造訪台灣前，就已規畫派出陣中最優秀的投手新垣有絃先發對戰兩支台灣球隊，若有機會，希望能再次挑戰平鎮高中。羅東高工教練何昱德指出，日本兩隊投、打基本功都很扎實，尤其擊球成功率高，且打席中臨場應變快速，值得學習，這次近距離接觸，對日本球隊在場上每件事的執著度，印象深刻。

中華棒協副理事長趙士強在頒獎典禮上，也特別代表理事長辜仲諒致贈感謝牌予日本高等學校野球連盟祕書長井本亘，感謝力挺台日青棒交流，井本亘更用中文允諾：「兩年後，台灣見！」雙方約定未來邀請更多甲子園聯隊到台灣交流，黑豹旗球隊也有機會赴日，透過定期舉辦青棒賽事，帶動亞洲棒球運動發展。

中國信託金融控股公司董事會祕書長高人傑表示，日本兩支聯隊的選手傳球、跑壘動作扎實，是台灣球員學習的對象，過程中參賽球員在賽前攜手整理場地，賣力吸水希望儘速上場比賽，也讓大家感受到甲子園跟黑豹旗的棒球精神。

本屆中信盃不僅台灣參賽球隊天天有親友團報到應援，台北市日僑學校家長及同學也揪團進場，並為兩支日本聯隊準備飯糰作為賽後補給，棒協更專程邀請拉麵店師傅進駐新莊棒球場，為4隊送上現點現煮的客製拉麵，讓日本球員們感受暖呼呼的家鄉味。