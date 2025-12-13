中華民國主權獨立 外交部斥「中」誤導國際視聽

記者郭曉蓓／臺北報導

外交部昨日表示，針對中國在12月10日發布第3份「對拉丁美洲及加勒比政策文件」中，妄稱「臺灣是中國領土不可分割的一部分」，以及「反對任何形式的臺灣獨立」等謬論，企圖顛倒是非、誤導國際社會，外交部予以最嚴厲的譴責並駁斥相關說法。

外交部重申，中華民國臺灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，中共政權也從未統治過臺灣，這不僅是臺海的客觀現狀，也是國際社會公認事實，任何扭曲我國主權地位的說法，都無法改變此一現狀。

廣告 廣告

外交部表示，拉美及加海地區是我邦交國最為集中的地區，是為中國片面謬稱臺灣為其一部分的最佳反證。中國長期以合作為名誘騙他國落入債務陷阱，國際間對於中國華而不實的糖衣毒藥早已有所警惕。

外交部呼籲各國共同譴責中國長期以來的惡意謊言，並且強調臺灣不會屈服於中國威權政府的恐嚇與外交打壓，反而將更加堅守自由民主的價值，結合友邦及理念相近國家共同致力維護臺海及區域的和平、穩定與繁榮。