中華民國乳癌病友協會與你攜手守護女性健康　共同邁向乳癌防治新里程

中華民國乳癌病友協會（TBCA）今(26)日舉辦媒體感恩餐敘，感謝社會各界在過去一年中持續關注乳癌防治與病友需求，看見乳癌議題的重要性。台灣乳癌發生率已高居女性癌症首位，且好發年齡比歐美年輕10歲，TBCA 呼籲社會、政府與企業共同加入防治行列，提升乳篩率、改善用藥可近性，並打造更友善的病友環境。

回顧 2025：服務擴展、支持深化，TBCA 與病友同行的每一步

響應2025年乳篩年齡擴大10歲，TBCA發起全國性乳篩宣導計畫，推廣40-74歲女性「定期乳篩，是妳的事(40-74)」的理念。強調政策調整下，乳篩資訊傳達需更加清晰，避免篩檢率波動造成防治缺口。TBCA深入全台22個縣市，完成36場宣導活動，至少2,061位女性受惠。

協會倡議：用藥可近性、政策改革、病友權益三大主軸推動不歇

TBCA 在政策倡議上成果豐碩，透過記者會、投書、論壇多元管道，針對乳癌治療與健保制度議題向政府提出建言。

一、早期乳癌用藥接軌國際指引

針對早期三陰性乳癌用藥缺口，TBCA 呼籲政府加速納入符合國際標準的治療選項，避免病友因無法負擔自費藥物而承受治療落差。

二、晚期乳癌用藥擴大給付，別讓病友看得到吃不到

在「晚期乳癌病友願望清單記者會」中，協會揭露健保三大限縮條件造成的使用障礙，呼籲政府加速納保、放寬資格，讓每位病友都能負擔得起延長生命的治療。

三、粉紅灰犀牛倡議 × 亞太病團交流合作，共商乳癌解方

TBCA 於「亞太華人乳癌病團交流會」促進跨國經驗分享，聚焦乳癌防治、創新病友服務與醫療可近性議題。

展望2026：提升乳癌防治關注，讓每一位女性都被看見、受到保護

台灣乳癌發生率逐年上升，而乳篩率尚未突破四成，防治仍需全民共同努力。TBCA 將持續推動防治工作，期盼提升民眾乳癌防治意識、改善乳癌用藥可近性以及打造更友善的職場環境。黃淑芳理事長表示：「乳癌不是一個人的戰鬥，而是社會的共同課題；未來一年，我們期待與媒體、政府、企業及民眾持續攜手，為台灣女性打造更健康、更有希望的未來。」



圖/中華民國乳癌病友協會分享協會年度工作成果。（照片來源：中華民國乳癌病友協會）



圖/中華民國乳癌病友協會黃淑芳理事長感謝社會各界關注乳癌防治議題。（照片來源：中華民國乳癌病友協會）



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為中華民國乳癌病友協會與你攜手守護女性健康 共同邁向乳癌防治新里程