中華民國企業經理協進會頒獎表揚2025年國家傑出經理人 23位得獎人獲殊榮

▲中華民國企業經理協進會2025年「國家卓越成就獎」、「國家傑出執行長獎」、「國家非營利組織總經理獎」、「國家傑出總經理獎」、「國家傑出台商總經理獎」及「國家傑出經理獎」共23位得獎人，近300位與會嘉賓齊聚一堂，共同見證這份榮耀。

【記者 沁諠／台北 報導】中華民國企業經理協進會舉辦頒獎典禮表揚2025年國家傑出經理人，包括榮獲「國家卓越成就獎」的南僑投控李勘文總裁及禾榮科技許金榮董事長等共23位得獎人。

中華民國企業經理協進會於12月20日在台北遠東香格里拉3樓遠東宴會廳舉行2025年「國家卓越成就獎」、「國家傑出執行長獎」、「國家非營利組織總經理獎」、「國家傑出總經理獎」、「國家傑出台商總經理獎」及「國家傑出經理獎」頒獎典禮。由羅達賢理事長主持，工業技術研究院吳政忠董事長擔任頒獎貴賓肯定各類國家傑出專業人才的卓越貢獻，與會嘉賓共約300人。

羅理事長表示，今年二位榮獲「國家卓越成就獎」的是南僑投控的李勘文總裁，李總裁是南僑全球佈局的開路先鋒，成功開創泰南僑事業開拓海外市場80多個國家，以及禾榮科技的許金榮董事長，他是台灣半導體造山者成員之一，深耕科技產業四十餘年，對台灣產業發展貢獻卓著；而榮獲「國家傑出執行長獎」的長興材料高國倫董事長，他帶領企業由傳統化工產業成功轉型為全方位發展的材料公司，邁入全新里程碑，以及中國砂輪謝榮哲執行長，推動砂輪、再生晶圓與鑽石碟精度邁入奈米等級，屢獲台灣百大品牌、台灣精品及國家品質獎肯定；榮獲「國家非營利組織總經理獎」的是台北榮總陳威明院長，陳院長帶領台北榮總打造台灣頂級國際醫療品牌，連續二年入選Newsweek全球醫院250強榜單；獲選「國家傑出總經理獎」的二位得獎人，分別是台達電子電源及系統事業群陳盈源副總裁暨總經理，帶領團隊三年來已申請通過209項技術和產品專利，去年為台達集團貢獻的年營收約30%；以及威健實業胡秋江董事長，帶領公司從傳統代理商轉型為技術整合與解決方案提供者，已成長為亞太地區具代表性的電子零組件通路集團；而獲選「國家傑出台商總經理獎」的泰金寶科技鄒孔訓總經理，帶領企業成為泰國及東南亞最大的電子製造服務企業。

▲中華企經會理事長羅達賢為頒獎典禮致歡迎詞。

選拔委員會盧明光主任委員表示：2025年「國家傑出經理獎」的得獎人包括：中小企業總經理類的醫揚科技總經理莊富鈞、義成公司總經理林柏樺、泰北國際雙語學校暨上海台商子女學校楊奕蘭董事長；研發經理類的台積公司資深處長蔡明興、聯發科技智慧軟體開發本部總經理曾寶慶、工研院生醫所副所長呂瑞梅；企劃經理類的工研院業務發展處處長傅如彬、鉅怡智慧董事長暨共同創辦人鐘孟良；行銷經理類的統一企業物流部經理李森峰；生產經理類的台積公司FAB18A廠長蘇慶煌；財務經理類的統一企業金融業務部部經理張佳沛；人資經理類的慧與(HPE)科技全球人力資源副總經理劉筠棋、光寶科技人資長劉邦亨；資訊經理類的台達電子集團總資訊長暨資安長曾立峰，以及法務經理類的中美矽晶法務室處長盧致行等十五人，在各自的專業領域都有傑出的表現而獲獎。

工研院吳政忠董事長致詞時向所有得獎者致上最誠摯的敬意與祝賀，並表示今年的獲獎人來自多元產業，皆深耕多年，各自在自己的領域中創造深遠影響。工研院與產業界向來密不可分，並以科技研發帶動產業升級、提升國家競爭力，也非常期待與中華企經會以及所有傑出經理得獎者展開更多合作，共同面對科技變革、全球競爭與永續發展的挑戰。相信在大家一起攜手努力下，一定能為台灣產業注入更強大的動能。

中華民國企業經理協進會成立於1963年，秉持著「專業、創新、誠信、服務」的核心價值，鼓勵專業經理人將企業管理的專業智能融合創新的理念，1983年起每年舉辧「國家傑出經理獎」，表揚專業經理人對企業營運及國家經濟發展之貢獻，期望得獎者成為各行各業的典範。

▲中華民國企業經理協進會舉辦頒獎典禮表揚國家傑出經理人。理事長羅達賢（左五起）、工研院董事長吳政忠、選拔會主委盧明光與「國家傑出台商總經理」泰金寶總經理鄒孔訓（左一起）、「國家非營利組織總經理獎」北榮院長陳威明、「國家傑出執行長奬」長興材料董事長高國倫、「國家卓越成就獎」南僑投控總裁李勘文與禾榮科技董事長許金榮（右四起）、「國家傑出總經理獎」威健實業董事長胡秋江、「國家傑出執行長奬」中國砂輪執行長謝榮哲及「國家傑出總經理獎」台達電子電源及系統事業群副總裁暨總經理陳盈源合影。

近年面對多變的政經環境、新興科技的挑戰，以及資通訊等產業的創新突破，都牽動著台灣未來的產業發展。中華企經會自2022年起創辦「企經學苑」邀請傑出企業領導人、工研院高階主管、中華企經會歷屆得獎菁英授課，並以培育未來光明達人的「明達」品牌推出創新特色課程。至今完成一期至五期175位學員來自不同企業領域的高階主管培訓，其中有十多位學員為負責企業營業額超過百億元的主管。明(2026)年4月將辦理明達六期「高階主管研習課程」，以為產業培養多元跨領域的優秀人才，期待大家的參與。（照片記者沁諠翻攝）