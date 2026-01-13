中華民國博物館學會第17屆正式上任 拓展國際連結

中華民國博物館學會第17屆新團隊正式上任為2028年國際博物館協會（ICOM）荷蘭大會預作準備 圖為2025年杜拜大會台灣館合影

中華民國博物館學會第17屆新團隊正式上任

中華民國博物館學會舉辦第17屆第一次理事暨監事會議與選舉，宣示新任團隊正式上任，未來將承接歷屆累積的專業基礎，持續精進博物館領域的研究、實務運作與人才培育，並拓展與國際博物館社群的合作連結。

第17屆團隊由國立歷史博物館長洪世佑當選理事長；故宮博物院副院長余佩瑾、國立人權博物館洪世芳館長當選副理事長；常務理事四位為前國立歷史博物館王長華館長、蘭陽博物館陳碧琳館長、國立臺南藝術大學博物館學與古物維護研究所劉德祥教授、前國立臺灣藝術大學藝術管理與文化政策研究所賴瑛瑛教授；國立故宮博物院綜合規劃處張嬋娟處長當選常務監事。

中華民國博物館學會表示，洪世佑理事長在第16屆任期內推動與國際博物館協會（ICOM）轄下專業委員會合作，辦理3場國際研討會及1場工作坊，完成 2025 年 ICOM 杜拜大會「臺灣館」展位籌設，以AI、AR等科技建立虛擬博物館，將全臺會員博物館內容帶到杜拜現場，向國際社會展現臺灣文化軟實力與博物館界的專業能量，發揮學會與國際交流的重要功能。且邀請泰國、澳洲、日本、芬蘭等國家講者舉行國際講座，主題多元，為臺灣博物館從業人員注入來自不同文化的嶄新觀點；更積極向相關部會爭取經費資源，鼓勵博物館從業人員參與深度國際交流，加深與國際博物館社群的連結度與專業性。

在國內，學會也是國內博物館界對話的重要平台，發行刊物、學術期刊及論文集，第16屆任內完成永續發展專書《為氣候而站：博物館動起來！》及《博物館新定義》之中文翻譯，推動出版如《悠遊台灣博物館》手冊及電子版，新增「捷運博物館地圖」之設計，多元資訊的交融呈現臺灣博物館之迷人樣貌；另以搶救與保存歷史資料為核心，啟動「博物館史綱計畫」、上架「探索臺灣博物館大事紀」網頁，鼓勵各館所上傳資料，希望能最大程度保留我國博物館發展的珍貴史料與歷史脈絡，完善臺灣博物館史。

洪世佑理事長表示，誠摯感謝上一屆的理監事對學會發展的長期投入與付出，奠定穩固的專業基礎，未來將在既有累積的量能之上，持續深化國內博物館專業發展，並以永續發展為核心價值，強化博物館在公共文化與社會責任上的角色，同時積極整備，為2028年於荷蘭鹿特丹舉辦的國際博物館協會（ICOM）大會預作準備，讓國內博物館積累的能量在國際發光發熱。