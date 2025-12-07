中華民國台獨化 自作聰明

（圖／本報系資料照）

「務實台獨工作者」賴清德對「務實台獨」又有新解，6日表態「中華民國」4個字寫在憲法裡，因此不需另行宣布獨立。他選擇在紀念《自由中國》的場合做此番表白，顯然意味深長。在賴清德與民進黨官員眼中，「中華民國」已是「台獨」的完成式，「這4個字」與大陸無關，沒有任何的中國基因，以此為不可能實現的「台灣國」掛羊頭賣狗肉。

這套說法很明顯是賴政府的一次「戰略退縮」，畢竟賴清德在總統大選辯論時親口說過「中華民國憲法是災難」；而內政部長劉世芳則在大罷免宣講場合，忘情脫口而出「讓賴清德當台灣國的主人」。到頭來「台灣國」無路可走，還是得寄生在「災難」之下，做一隻吸血蟲，才能讓自己的政治生命苟延殘喘。

不管賴清德如何對憲法選擇性解釋，都改變不了這部憲法的「一中」本質。「固有之疆域」、「為因應國家統一前之需要」、「自由地區與大陸地區間」等白紙黑字寫在憲法裡，賴清德故意看不到，不代表「一中」非事實，更不意味其本質便不存在。

「一中」究竟象徵和平，還是帶來戰火？近來有不少媒體人為了迎合賴政府的論調，故意混淆視聽，本末倒置。正因民進黨毀棄憲法的「一中」精神，拆掉了兩岸之間的交集與基石，故而使得自己唯有搭上美國「抗中」戰車這條路可走，成為附庸於美國，對其百依百順的戰爭代理人。

美國的兩面手法行之多年，一方面宣稱不希望台海現狀有所改變，另一方面又無所不用其極遏制中國崛起，前者戰略模糊，後者戰略清晰，但前者事實上乃為後者所服務，不惜一切代價維持美國霸權壟斷地位。一旦看不到美國的真實圖謀，便會像賴政府一般，陷入進退失據的自我迷失，一下子「抗中保台」喊打喊殺，一下子又言「中華民國」不必宣布獨立，看似搖擺不定，實則滿心只想獲得美國的肯定。

美國川普政府最新版的《國家安全戰略》出爐，把「阻止第一島鏈遭受任何侵略」寫入核心框架，讓活在冷戰時代的民進黨政府喜不自禁。然而，川普版的「第一島鏈」充滿其個人風格，既要台灣承擔更大的防務成本，還要台灣為美國對華的戰略挑釁充當抵擋，乃至承受炮火襲擊的最前線。換言之，美國所謂的「安全承諾」，並不是要「挺台」或「保台」，而是要犧牲台灣以保障美國的安全。

賴政府以為用「中華民國台獨化」，一來可以糊弄北京，二來得以換取華府的馳援，不過只是一種自我摧毀的小聰明。在北京看來，你就是不斷靠攏法理台獨；在華府看來，你就是可割可棄的炮灰。被視為最危險的「兩岸一中」，結果才是台灣真正的出路。（作者為資深媒體人）