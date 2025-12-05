中華民國國徽現蹤南京？網湧現場祭拜…下秒竟遭封鎖

國際中心／楊佩怡報導

中國南京中山陵位於紫金山南麓，是民主革命先行者孫中山先生的陵寢。該陵墓始建於1926年，於1929年竣工。然而，近期有網友發現中山陵橋下竟驚現「中華民國國徽」，並將畫面拍下上傳網路，立即引發大批網友關注。消息傳開後，更吸引不少民眾或觀光客專程前往「朝聖」，甚至有人帶著香菸進行祭拜。不料，最新畫面顯示，該處橋樑的前後入口已被中共當局封鎖，禁止民眾進入。這一封鎖措施迅速引起網友怒火，認為是官方對歷史符號的刻意阻擋。

中國南京橋下驚見「中華民國國徽」？中網湧橋底祭拜…下秒被封鎖畫面曝光

中國南京中山嶺被網友發現刻有許多疑似中華民國國徽。（圖／翻攝自抖音）

近日有不少網友到南京中山嶺遊玩，走進橋洞後，一抬頭就發現橋拱上刻著許多中華民國國徽和「中山陵園」這4字。有了這一發現，網友PO上網分享，卻沒想到引來大家的關注。不少人在了解中華民國國軍在中國這塊土地上的犧牲與奉獻後，紛紛自發性的帶香菸前往橋下祭拜。

中國南京橋下驚見「中華民國國徽」？中網湧橋底祭拜…下秒被封鎖畫面曝光

許多中國民眾自發性帶香菸去祭拜。（圖／翻攝自抖音）

不料，有網友分享昨（4）日中山嶺的最新情況，從畫面中可見，半圓拱形橋洞的出入口，皆被中國官方用粗細不一的竹子給堵住，不讓民眾進去橋洞裡。消息曝光後，引起中國網友們的不滿，「中山先生也是我們的國父啊，每年國慶日都是中山先生大幅畫像，為什麼要封閉？」、「連中山陵園都敢拆...」、「什麼都敢拆，幾千年的東西都砸了」、「被共產黨破壞的中國歷史文物太多了」。

中國南京橋下驚見「中華民國國徽」？中網湧橋底祭拜…下秒被封鎖畫面曝光

沒想到中國官方在4日將橋洞出入口堵住。（圖／翻攝自抖音）

消息傳到台灣，也引來不少台灣網友熱議「赤匪真的是最可怕的敵人。赤匪所到之處寸草不生」、「真不知道國民黨的黨員，看到這個會有什麼感受，還一直要舔共跪共，一直再浪費台灣資源 」。事實上，有當地人出面發聲指出，中國官方會將橋洞封起來，是因為景區淹水點，將進行改造，暫時封閉而已。

