中華民國國旗登美國喜劇節目！ 《週六夜現場》惡搞台北101

記者林汝珊／台北報導

自由攀岩傳奇猛將艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）將於本週六（24日）挑戰攀登全球最高摩天大樓之一台北101，高度高達508公尺，引發國際高度關注。喜劇演員戴伊（Mikey Day）也在《週六夜現場》中模仿霍諾德，台北101、中華民國國旗也都入鏡了。

湯普森在《週六夜現場》抱著中華民國國旗，製造效果。（圖／翻攝自Saturday Night Live YT）

霍諾德即將徒手攀登台北101的消息引起話題，喜劇演員戴伊（Mikey Day）在《週六夜現場》短劇中模仿霍諾德，登上台北101，營造出挑戰極限的壯闊氣氛；鏡頭一轉，另一喜劇演員湯普森（Kenan Thompson）扮演虛構的瑞吉（Reggie），以路人角色亂入這段看似史詩壯舉的預告訪談，自曝從來沒攀岩過的他，開口「我也要一起爬」製造笑料。

影片上架YouTube僅一天，觀看次數就突破88萬。短片尾聲，瑞吉甚至被拍成彷彿懸掛在台北101外牆，緊抱中華民國國旗大喊「救命」，掀起話題。艾力克斯霍諾德徒手攀登台北101，將於台灣時間1月24日（六）上午9點於Netflix全球直播。

