中華民國布袋球協會推廣布袋球運動 至議會推廣介紹

中華民國布袋球協會推廣布袋球運動，至議會推廣、介紹，供大家體驗。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟／台南報導

你聽過布袋球嗎？這項起源於美國玩具製造商套圈圈遊戲的概念而成，這項起源一八八三年、目前約有七十個國家正在推廣，台灣正推廣中。中華民國布袋球協會教練、南大體育系兼任助理教授許柏仁表示，布袋球玩法簡單，適合身心障礙者、高齡者及一般學童來增加活動量，國內已有十多個縣市引進推廣，希望讓更多人認識這項運動，愛上布袋球。

這項活動由議員穎艾達利引薦，將這項運動搬到議會場地，希望推廣、體驗，包括南市體育局長陳良乾、社會局長郭乃文及多位議員也一起投擲小試身手。陳良乾說，這是一個老少咸宜活動，適合全民運動來推廣，即使高齡者、身心障礙者也都很容易上手，會在社區、學校及社團協助推廣這項運動，郭乃文也說，關懷據點也可以推廣，增加長者活動量。

許柏仁表示，布袋球在賽道上，最短距離為四點六公尺，適合身心障礙者或高齡者比賽，國際比賽則是八點二公尺，在社區身心障礙者或高齡者機構，可以增加活動量，且規則簡單，樂趣無窮，並相互聯繫感情。