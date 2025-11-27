中華民國政府在13世達賴喇嘛圓寂及14世達賴喇嘛認定過程中的謊言和虛假

中國共產黨想方設法同化西藏人為漢民族，圖為今年九月的西藏拉薩市。東方IC

索朗多吉 （Sonam Dorjee）／西藏人民議會秘書長

轉世制度是藏傳佛教所獨具的特殊傳統，要談起轉世制度首先必須認同因果關係、承認前世與後世的理論。佛教傳入西藏之前，西藏原有的苯教思想包含前世與後世的存在，且深深地植入西藏人們的日常生活中，七世紀佛教從印度開始傳到西藏，使轉世的認同更加強化。

西藏首次認定的轉世，一般認為是第十三世紀初期噶舉教派的 噶瑪拔希 ，他的弟子們根據預示，視其為 噶瑪杜松欽巴 的轉世而信奉之，轉世制度於焉而生，此後八百多年輪迴轉世，迄今已經是第十七世噶瑪巴。格魯教派創始者 宗喀巴 大師的弟子 根敦珠巴 創建札西倫布寺後於西元 1474 年圓寂，1476 年出生於西藏後藏達納地區一位名叫 桑吉曲佩 的男孩，由於對前世有清楚的回憶和講述，因而被認定為是 根敦珠巴 的轉世，也由此形成西藏哲蚌寺噶丹頗章拉章（有善知識之大仁波切的居室）和後來的噶丹頗章政府開始尋訪達賴喇嘛轉世並成為慣例。

本次研討會的主題圍繞在關於達賴喇嘛的轉世議題，今年正值第十四世達賴喇嘛尊者90歲壽辰，以及在西藏布達拉宮登基85週年和擔負西藏政教領袖權責75週年；加上今年（2025 年）7 月 2 日在印度達蘭薩拉召開為期 3 天的「第十五屆西藏宗教大會」，會上播放達賴喇嘛尊者公開聲明的視訊，重申『達賴喇嘛的轉世制度將延續』，這消息一傳開來，藏傳佛教信眾極為興奮，也為國際媒體所關注，特別是中國外交部例行記者會上更再次強調，「達賴喇嘛的轉世靈童繼承權必須符合中國法律法規，符合宗教儀軌和歷史定制」。

今年2月22日，達賴喇嘛尊者在布達拉宮登基85週年之際，本人有幸將多年研究的成果透過達蘭薩拉西藏文獻與圖書館出版了《論述第十四世達賴喇嘛尊者認證及坐床典禮過程》藏文版書籍，廣受歷史學家的肯定。這本書主要依據國民政府的歷史檔案，當時的中、藏相關重要人士的日記和回憶錄等第一手資料，論述了第十四世達賴喇嘛認證及坐床典禮的過程。本文是主辦單位所提供的特定題目，故依循題目內容舉出幾個例子來揭穿檔案裡的謊言和虛假。

上述所提中國外交部的措辭中，所謂達賴喇嘛的轉世必須符合「歷史定制」之說法，是想繼續沿用當時國民政府殘留下來弄虛作假的文件來證明事實存在，然而真正的事實卻是子虛烏有。

檔案例舉一

1940 年藏曆 3 月 5 日，西藏攝政 熱振 寫給國民政府主席 林森 的一封藏文手稿信的影本，刊登在中國藏學研究中心、中國第二歷史檔案館合編的《十三世達賴圓寂致祭和十四世達賴轉世坐床檔案選編》書中，編輯者新增的標題是「熱振感謝中央政府特派吳忠信主持十四世達賴坐床典禮並頒賞其本人冊封金印及勳章致國民政府主席林森函」，同樣內容的藏文手稿信，抬頭是寫給 蔣 委員長，這封信的原稿目前存檔在台北國史館藏內，原件影印檔解析度非常清晰，我們根據檔案內容字斟句酌的研究，其中的一段原藏文內容如下：

『་་་་་་ འདི་གར་ཀྲུང་ཡང་སྐུ་ཚབ་བོད་སོག་ལས་ཁུངས་སྤྱི་ཁྱབ་འུ་ཨུ་ཡོན་ཀྲང་མཆོག་ནས་ལེགས་འབུལ་རྒྱ་ཆེ་ཨང་ཀི་དང་པོ་བསྟར་ཏེ་རྟེན་འབྲེལ་ལེགས་འགྲིགས་བྱུང་སོང་བ་མ་ཟད། བོད་མི་རྣམས་ནས་ཀྱང་སྔར་སྲོལ་མཛད་སྒོ་རྒྱ་ཆེ་ཞུ་མུས་ཡིན། ་་་་་་』

以上內容相同的兩封信，當時應該是 熱振 交給 吳忠信 的，不知吳忠信找了誰翻譯成中文，檔案中的翻譯內容如下：

『……此間中央之代表蒙藏委員會吳委員長屆時亦率隨員主持典禮，擴大慶祝供養一切吉慶有餘，融洽歡騰，諸事圓滿光榮之至本地諸藏人亦率由舊章舉行大慶 ……。』

按道理翻譯者必須把原文譯成最接近的內容，但是以上原稿藏文內根本就沒有寫「主持」的意思或相關用詞。為了客觀證明事實，本人請了中文程度非常好的一位學者協助以上藏文翻譯為中文，翻譯內容如下，請讀者們酌參。

『…… 此間中央代表蒙藏委員會吳委員長閣下之供獻廣大名列第一名，典禮圓滿（兆示完美），而且，藏人們亦遵循傳統仍在繼續進行盛大典禮。 ……』

我為什麼要在乎「主持」兩個字？其實，國民政府為了宣示擁有西藏的主權，當時的蒙藏委員會委員長吳忠信來西藏拉薩參加第十四世達賴喇嘛登基典禮，吳忠信假報中央政府說，其人「主持」了達賴喇嘛的坐床典禮，實際上根本沒有「主持」，只是以中央政府蒙藏委員會委員長的名義祝賀十四世達賴喇嘛登基典禮參與而已。

檔案例舉二

在《十三世達賴圓寂致祭和十四世達賴轉世坐床檔案選編》一書中，還有刊登西藏噶厦的一封藏文信影本，同樣該書編輯新增的標題是「民國二十九年十月二十日噶厦報告青海靈童送抵拉薩至蒙藏委員會轉呈蔣介石電」，藏文原稿內「རྒྱ་གཞུང་」，中文譯為「中央」，其實藏文的「རྒྱ་གཞུང་」一詞實際意思是「中國政府」或「漢政府」。另外藏文是「ལྷ་ལྡན་༸རྒྱལ་ཁབ་ནོར་གླིང་སྐལ་བཟང་ཕོ་བྲང་」，但是中文裡翻的是「拉薩駐錫洛布嶺崗格桑頗章宮殿」，藏文的「རྒྱལ་ཁབ་」即「國家」二字，在中文的譯文內根本沒有翻譯出來，直接抹掉了。當時就是透過將最敏感的政治用詞移花接木，把國與國之間的互動內容，篡改成「中央政府」與「地方政府」之間的關係。

30、40 年代的中國，對外面臨抗日戰爭，對內又有國共內戰的雙重挑戰。這段時期，中國國民黨領導的國民政府一方面要抵抗日本的侵略，另一方面又與中國共產黨爆發內戰。這種內憂外患的局面下， 蔣介石 始終沒有放棄擁有西藏的主權，統一邊疆的野心，還設立了名存實亡的蒙藏委員會，試圖通過行政體系，納入中華民國的統一框架。當時雖然無法直接控制或征服西藏，然而抗戰期間蒙藏委員會不僅存在還不斷發送電報通信等方式宣示對藏主權，但在西藏人看來，這種聲明越來越像紙上談兵，矯飾偽行的舉止。

本人認為國民政府的最終目的在於對西藏的策略通過政治、經濟、文化和社會等多個層面，逐步實現對西藏的同化，這種同化策略並非想要一蹴而成，而是一個長期、漸進的過程，包含了諸多具體措施和影響，甚至在文件中弄虛作假，篡改歷史進而達成自己所需的目的。

同樣的政策及手段，中國共產黨執政以來也一直延續至今，以本文主題舉出一個簡單的例子。政協西藏自治區委員會文史資料研究委員會編輯的《西藏文史資料選輯》藏文版第 2 輯內，有一篇作者為「བཤད་སྒྲ་དགའ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར།」（夏扎．甘登班久）所寫的當時的回憶錄，原藏文標題是「གོ་མིན་ཏང་གི་འཐུས་ཚབ་འུ་ཀྲུང་ཤིང་ཏཱ་ལའི་བཅུ་བཞི་པའི་ཁྲི་འདོན་མཛད་སྒོར་ཡོང་བའི་སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་དུམ་བུ་ཞིག」（關於國民黨的代表吳忠信參加十四世達賴登基儀式的一段情景），文章主要內容是吳忠信來拉薩參加第十四世達賴喇嘛登基儀式的事宜，但是這篇文章由名叫 貢單 和 郭翠琴 合譯成中文，刊登在《西藏文史資料選輯》中文版第 2 輯內，標題翻譯為『憶吳忠信來藏主持十四世達賴喇嘛坐床典禮片段』，很顯然為政治所需，加進「主持」的關鍵詞，同樣作者在藏文文章內根本沒有寫到吳忠信「主持」坐床典禮的事宜，但中文譯稿內出現三個地方譯成吳忠信「主持」典禮的虛構名詞。

至今，中國共產黨仍想方設法同化西藏人為漢民族，減少或禁止西藏孩童學藏語、識藏文已經不是新聞。最簡單的例子是，中國政府在西藏設立公立寄宿學校，從幼稚園、小學到中學的藏族學生強迫安置在寄宿學校裡，生長在青藏高原上的原住民藏人小孩不會講藏語，不識藏文的「中國娃」。令人不得不聯想到已成為瀕危語言的滿文，有一天，當藏文也像滿文般無人能識，只有留下文字字型的時候，所有印證歷史的紀錄僅僅只能用中文檔案來解讀，正如前述的舉例，西藏將名正言順地成為中國的一部分。

