中華民國政府對泰國詩麗吉王太后辭世深致哀悼

[Newtalk新聞] 中華民國政府對泰國國王瓦吉拉隆功（His Majesty King Maha Vajiralongkorn）母后詩麗吉（Her Majesty Queen Sirikit The Queen Mother）辭世深表哀悼與惋惜。賴清德總統及行政院長卓榮泰均已透過我國駐泰國代表處轉達政府與人民對王太后辭世悼唁之意。外交部常務次長葛葆萱於本（10）月29日上午前往泰國貿易經濟辦事處致意並致哀悼詞。

詩麗吉王太后一生為泰國奉獻，備受泰國人民敬重與愛戴，仁德享譽國際社會。王太后曾於1963年6月5日至8日隨先王蒲美蓬（His Majesty Bhumibol Adulyadej）訪問我國，促進兩國情誼及各領域合作關係，兩人發起的「泰國皇家計畫基金會」（Thailand Royal Project Foundation）對於促成台泰合作推展泰國北部農業發展，貢獻良多。

目前台泰兩國國民互訪熱絡，交流密切。未來我國將持續在「總合外交」下深化台泰關係。

