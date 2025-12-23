「中華民國當然是國家」！鄭麗文批學生挑釁 黃暐瀚說重話：不覺得有什麼挑釁

​國民黨主席鄭麗文昨（22）日晚間到東吳大學演講，在提問環節中被學生詢問統獨立場、是否會針對「中華民國是一個國家」做出明確表態；鄭麗文在認同中華民國「當然是一個國家」的同時，認為該名學生語帶挑釁的提問非常不妥。資深媒體人黃暐瀚則直言，「我完全不覺得強調『中華民國是一個國家』這句話有什麼挑釁」

「想詢問主席，願不願意喊出中華民國是個主權獨立的國家，中華民國、中華人民共和國互不隸屬？」鄭麗文22日晚間出席東吳大學演講，面對台下學生的提問，鄭麗文表示，中華民國當然是一個國家，同時加重語氣批評該名學生「不需要這樣挑釁地問」。

國民黨主席鄭麗文22日赴東吳大學政治系系學會「國民黨的改革與青年參政之路」講座進行演講，圖為現場互動情形。（劉偉宏攝）

鄭麗文強調，中華民國跟中華人民共和國雖然互不隸屬，但「同屬一個中國」，同時反問該名學生「到底是誰對中華民國有質疑呢？是誰對中華民國代表的價值想要扭曲呢？想要改寫呢？」更強調問題的答案「不言而喻」。

黃暐瀚透過臉書直言，不覺得強調「中華民國是一個國家」這句話有任何挑釁意味，重申中華民國與中華人民共和國，當然是互不隸屬；另外黃暐瀚更進一步提問，「憲法告訴你遙遠的西邊有屬於國家的土地，但憲法有告訴你，要跟現在統治那塊土地上的『另一個國家』，硬統成『一個國家』嗎？」並明確給予否定答案。

