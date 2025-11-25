中華民國立委少一席？ 王義川跳針狂回：我就是台灣國立委

民進黨立委王義川日前赴日旅遊，他在社群上分享美食外，還有前往神社的照片，其中他在繪馬的住址欄寫「台灣國桃園市」，引發議論，國民黨立委王鴻薇、牛煦庭質疑其是否認同中華民國，並諷刺批他「中華民國立委少一席」。對此，王義川今（25）日受訪被問到相關問題，多次提高音量反問，「我是台灣國立委有什麼問題？」

王義川在神社寫下「台灣國桃園市」。（圖／擷取自王義川Threads）

王義川今天在立法院受訪時被問到相關質疑，反嗆「我是台灣國立委有問題嗎？」他要求王鴻薇、牛煦庭去中國喊他們是中華民國立委，並點名王鴻薇「妳去中國喊一下妳是中華民國立委敢不敢？我就是台灣國立委有什麼問題？」

面對質疑，王義川跳針狂回「我是台灣國立委」。（資料圖／中天新聞）

針對牛煦庭質疑他是否不認同中華民國，王義川提高音量表示，「我是台灣國立委有什麼問題？」他要求牛煦庭去中國講自己是中華民國立委，「講一遍看看」。面對牛煦庭質疑他吃中華民國自助餐，王義川大聲回應，「我就是台灣國立委」。

