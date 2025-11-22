中華民國童軍代表團沙漠之旅 推廣2029世界羅浮大會在台灣
中華民國童軍總會代表團於十一月十五至廿一日參加在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比舉辦的「第三十一屆阿拉伯童軍領袖會議（31st Arab Scout Conference）」，近五百名來自阿拉伯區會員國及各國國際代表參加；我國童軍總會由國際關係委員會阮俊霖副主任委員及賴彥丞執行秘書代表高國倫理事長出席參加，積極向阿拉伯區國家推廣二○二九年將在台灣舉辦的世界羅浮大會。(見圖)
中華民國童軍總會代表團今(廿二)日說明，世界羅浮大會是提供給十七至二十五歲的童軍青年參與，我國曾於二○○四年舉辦，二○二四年於埃及世界童軍會議以高票成功爭取二○二九年第十七次世界羅浮大會在台灣辦理。
高國倫理事長表示，台灣非常難得舉辦二次的世界羅浮大會，我們將積極準備，並邀請全世界一百七十個會員國共襄盛舉。
代表團也特別拜訪中華民國駐杜拜臺北商務辦事處，由陳俊吉處長接待；代表團除介紹這次童軍領袖會議及二○二九的世界羅浮大會，也代表高國倫理事長感謝外交部及辦事處的關心。
陳俊吉處長指出，童軍運動是世界性的青少年運動，透過各式各樣的國際童軍青年及領袖交流，有助於我國在國際上正向的發展，也肯定童軍總會在非政府組織中深化及外交。
台灣代表團與阿拉伯區童軍領袖進行了廣泛交流，分享我國羅浮大會的願景，特別是如何透過山野、海洋、科技、文化等四大核心元素，來形塑一場面向新世代的國際青年盛會；我國攤位在會場內持續吸引眾多與會代表駐足，除了解台灣的旅遊資訊、氣候特色，以及羅浮大會設計的活動構想。同時，童軍總會也積極邀請阿拉伯區的夥伴們提早規劃，在二○二九年到訪充滿活力的臺灣。
中華民國童軍總會透過這次在阿布達比的宣傳活動，成功深化了國際夥伴關係，並持續推動全球童軍運動的發展，為「二○二九世界羅浮大會在台灣」的成功奠定堅實的國際友誼基礎。
