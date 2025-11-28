「中華民國第48屆創業楷模揭曉」跨域企業展現台灣創新實力

【警政時報 林照東／台北報導】「中華民國第48屆、海外華人第34屆創業楷模暨創業相扶獎」頒獎典禮於 28 日在台北圓山飯店盛大舉行。本屆由經濟部、僑務委員會及中小及新創企業署共同指導，全國創新創業總會主辦，國內外共 19 位創業家脫穎而出，橫跨生醫、半導體、AI、食品、綠能、智慧製造等多元領域，展現我國創業環境的創新活力與跨界能量。

中華民國第48屆創業楷模本屆國內12位國外7位創業楷模榮獲殊榮。（圖/記者林照東攝）

今年國內最終選出 12 位創業楷模，海外則有 7 位傑出創業家入選。典禮現場雲集產官學界近 500 名嘉賓，共同見證台灣創業家在全球市場的堅實實力。

總統賴清德（前右）27日上午在總統府接見中華民國全國創新創業總會，賴總統與總會長邱銘乾（前左）握手致意。(圖/記者林照東翻攝）

總統接見肯定：創業家是帶動台灣成長的關鍵力量

賴清德總統於 27 日在總統府接見得獎者時表示，本屆獲獎創業家不僅具備專業技術，更擁抱前瞻眼光與堅毅精神，是推動台灣產業升級、支持經濟動能的核心力量。總統也呼籲企業共同落實淨零轉型、打造綠色供應鏈，並與政府攜手培育下一代創新人才。

行政院長卓榮泰蒞臨致詞頒獎，場面盛大，象徵創業楷模獎在國內的重要性與指標性。 （圖/記者林照東攝）

五大部會首長出席 典禮隆重齊聚產業代表

典禮由行政院長卓榮泰、經濟部長龔明鑫、僑務委員會委員長徐佳青、經濟部政務次長何晉滄、中小及新創企業署署長李冠志等多位部會首長親自出席，場面盛大，象徵創業楷模獎在國內的重要性與指標性。

2025 創業楷模暨相扶獎得主於頒獎典禮大合影，展現企業互助、創新共好的精神。（圖/記者林照東攝）

新創總會：打造跨產業平台、帶動全台產業鏈共同升級

全國創新創業總會總會長邱銘乾表示，創業楷模不僅代表企業成功，更是凝聚台灣產業向前的重要力量。歷屆得獎者積極投入半導體本土化、大健康、車用零組件、數位轉型等跨域聯盟，成功串聯供應鏈、提升台灣在國際市場的整體競爭力。

邱總會長也透露，因應總會角色提升與服務需求成長，已啟動新會館購置計畫，期望成為政府政策與產業需求間更堅實的溝通樞紐。

創業楷模獎48年歷史 全球超過752位傑出創業家獲肯定

創業楷模獎自民國67年創設至今已邁入第48屆，是全球華人最具指標性的創業獎項之一，累計表揚 752 位創業楷模，足跡遍及五大洲 27 國，共同創造超過 3.5 兆元產值，象徵「取之於社會、用之於社會」的精神，成為創業界年度最受矚目盛事。

本屆國內12位創業楷模亮點

• 智生活科技 林子皓：打造高市占率智慧社區平台

• 成心科技 邱國威：從代理跨足半導體，打造全員創業文化

• 君帆工業 胡正杰：帶領傳產數位轉型、成功上櫃

• 醫揚科技 莊富鈞：智慧醫療跨界整合、攻入歐美高階市場

• 橙的電子 許欽堯：無線胎壓監測系統帶領台灣登上世界舞台

• 昶瑞機電 楊偉成：DC 馬達吊扇藍海市場新秀

• 光焱科技 廖華賢：國際科研採用的光電量測品牌

• 光鼎生技 蔡守冠：突破進口限制、打造自主基因檢測儀器

• 彥豪智能 蔡賜芳：電子變速、ABS創新領頭羊

• 樺美食品 賴淑芬：黑糖珍奶雪糕翻紅全球

• 崇舜公司 鍾文清：深耕特用化學品、跨足醫療市場

• 世方旅居 魏秋富：共享旅館模式打造永續住宿鏈

本屆海外7位創業楷模亮點

• （印尼）金鍛工業 施鴻鈞：深耕汽車維修市場二十年、成功打入日系供應鏈

• （泰國）中榮精密鑄造 張耀城：打造一條龍壓鑄製程、跨入航太與醫療國際鏈

• （越南）新順有限公司 陳東城：專注醫療護具研發、以AI智慧化產品走向全球

• 井得工業（越南 ）黃威翰：建立自主生產體系、創新升降桌轉虧為盈

• 花仙子（泰國）楊堅任：深耕泰國清潔用品市場、品牌躍居前三大

• 葉氏集團（澳洲）葉禮丞：導入數據化管理、旅館連鎖布局跨洲擴張

• 中譽精密壓鑄（越南）戴嘉均：優化壓鑄管理流程、疫情逆勢創下三倍獲利

台灣創業家以跨域、韌性與創新走向世界

本屆創業楷模從台灣到海外，展現跨產業、跨國界的卓越成果，更象徵新世代創業家承繼前輩精神，推動台灣在全球競爭中持續前進。

