中華民國與中東國會議員友好協會成立 強化多領域交流

藍委馬文君今日召集多名立委，成立立法院「中華民國中東國會議員友好協會」，再強化與中東議會的多領域交流。（劉宇捷攝）

為深化與中東地區的國會交流，立法院「中華民國與中東地區國會議員友好協會」今（23）日上午宣布成立，由國民黨立委馬文君擔任發起人，期望透過立法院深化與中東地區交流的企圖心。事實上，民進黨早些年也成立過「臺灣」與中東地區的友好協會，並完成實質訪中東行程，綠營也在上週成立「FOIP促進會」聚焦印太，較勁意味濃厚。

立委馬文君今日召集多名藍委，並宣布立法院「中華民國與中東地區國會議員友好協會」成立，並推舉出任會長，牛煦庭、徐巧芯、洪孟楷等人擔任副會長，集結外交、國防、經貿及社會政策等多元專業；現場亦邀請立法院副秘書長張裕榮、外交部政務次長吳志中、亞非司司長顏嘉良等人出席見證。

中東友好協會象徵我國國會外交正式拓展至中東地區，為深化雙邊及多邊交流建立制度化平台。馬文君指出，中東地區是連結亞、歐、非三洲的重要樞紐，在國際政治、能源安全、經貿體系及區域穩定上具有舉足輕重的地位；中華民國與中東各國長期在能源合作、基礎建設、人道援助、醫療與教育等領域累積深厚互信，即使國際情勢變遷，實質交流仍持續深化。

該友好協會正是希望透過國會外交力量，強化與中東各國國會議員的制度化對話，促進彼此理解與互信，並在能源安全、經貿投資、科技創新、人道援助及青年交流等面向，開創更多具體合作成果。未來將持續凝聚跨黨派力量，拓展我國國際交流空間，為臺灣在國際社會中爭取更多理解、支持與友誼。

吳志中也補充，中東地區長期為臺灣重要的能源夥伴，外交部將持續運用我國在半導體、高科技、智慧城市及數位醫療等優勢，與國會外交相互配合，深化與中東各國的夥伴關係。

事實上，民進黨於2018年時也成立了「臺灣與中東地區國會議員友好協會」，並於2019年率團訪問中東；因此，此次並非首次國會與中東交流，但有將「台灣更名為中華民國」之意。此外，民進黨立委也於上周五成立「立法院推動FOIP促進會」，聚焦印太地區友盟的務實交流，較勁意味濃。

