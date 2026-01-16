中華民國道教會贈「天師符」盼為電影《三清：有祢我不怕！》上映掃除阻礙

▲道教、宮廟、企業界前輩齊聚為毅然文創有限公司揭牌。

【記者 陳法沛／桃園 報導】毅然文創有限公司(15)日熱鬧滾滾，除了迎接公司雕塑天上聖母神尊開光安座，也在道教、各宮廟、團隊見證下，為公司新招牌揭牌，讓公司製作院線電影《三清：有祢我不怕！》上映前更添話題。

其中，中華民國道教會也受邀前來揭牌，身為聯合出品單位，道教會除肯定陳毅導演及公司團隊這幾年為道教傳承的努力，也準備「雷門火庫朱元帥」天師符作為賀禮，由於朱元帥為道教重要護法神，主掌降魔、驅邪，象徵為電影《三清：有祢我不怕！》上映前掃除一切阻礙，並祝福票房長虹。

毅然文創有限公司表示，公司自2023年由友人輾轉牽線，迎回一支天上聖母令旗，這幾年媽祖經常陪伴公司及電影三清劇組南征北討。適逢公司營運漸趨穩定，遵奉媽祖聖示雕塑軟身神尊，禮聘北台灣神像雕塑名家「林新發神桌佛像佛俱行」第三代接班人阿倫師操刀，並由桃園百年道壇「正一道教桃園妙應壇」主持開光、安座科儀，非常殊勝。

由陳毅及呂亦揚等人於2017年創立的毅然文創，在去年12月中旬正式改名「毅然文創有限公司」，藉媽祖安座的大好日子，也為公司招牌揭牌，創辦人暨執行長陳毅提及，感謝各界貴賓、公司製作多部紀錄片的主角群特別到場見證祝福，期待延續這股氣勢，讓1/30上映的國片《三清：有祢我不怕！》上映順利創佳績。

揭牌儀式邀請宗教界及產業前輩到場祝福，包含 中華民國道教會秘書長張肇珩、台灣省道教會理事長陳燦宏、彰化員林圳安宮東山媽祖青年團長陳佳慶、桃園八德三清宮住持邱妙真、南崁五福宮主任委員邱進賢、桃園大坑慈慧慈惠堂主戴素珍、正一道教桃園妙應壇主許建揚、國巨洋傘欣業有限公司董事長李銘智均到場參與。(圖／毅然文創提供)

