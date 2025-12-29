中華民國115年元旦總統府升旗典禮 含預演 活動交通管制 疏導措施

%E4%B8%80 97

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市政府警察局為配合115年1月1日元旦總統府升旗典禮等活動需要，將於會場周邊區域及道路實施交通管制措施如下：

一、設備搭建：

（一）管制時間：114年12月27日（星期六）8時至12月31日（星期三）21時。

（二）管制範圍：凱達格蘭大道【重慶南路(不含)以東至懷寧街(不含)以西】。

二、預演：

（一）管制時間：114年12月30日（星期二）10時至17時。

（二）管制範圍：凱達格蘭大道【重慶南路以東(含)至懷寧街(不含)以西】，重慶南路及懷寧街【寶慶路(不含)以南至貴陽街一段(不含)以北】。

（三）管制原則：管車不管人。

三、升旗典禮實施三階段交通管制：

（一）時間：114年12月31日(星期三)21時至115年1月1日(星期四)15時。

（二）範圍：

1、第1階段：

(1)時間：114年12月31日21時至115年1月1日4時30分。

(2)範圍：博愛路(不含)以東、公園路(不含)及懷寧街(含)以西、寶慶路(含)以南、貴陽街一段(含)以北。

(3)管制原則：人、車管制，憑證入場。

2、第2階段：

(1)時間：115年1月1日4時至8時。

(2)範圍：博愛路（不含）以東、中山南路（不含）以西、衡陽路、襄陽路及常德街（不含）以南、愛國西路（不含）以北範圍內之相關路段（視民眾離場狀況彈性開放道路）。

(3)管制原則：車輛管制。

3、第3階段：

(1)時間：115年1月1日8時至15時。

(2)範圍：重慶南路(含)以東及公園路(不含)以西之凱達格蘭大道，寶慶路(不含)以南及貴陽街一段(不含)以北之重慶南路及懷寧街範圍內之相關路段(視設備撤場進度彈性開放道路)。

(3)管制原則：車輛管制。

廣告 廣告

%E4%BA%8C 44

配合前揭交通管制措施，公車業者配合改道行駛，詳情請至臺北市公共運輸網站（http://www.pto.gov.taipei/）或臺北市政府交通局網站（http://www.dot.gov.taipei/）查詢。

%E4%B8%89 33

因應本案活動需求，將公告重慶南路（寶慶路至衡陽路）、貴陽街（中山南路至博愛路）、寶慶路（懷寧街至博愛路）及懷寧街（衡陽路至貴陽街）汽、機車停車格位暫停使用，並禁止車輛停放，請民眾配合提早將車輛駛離。詳情請至臺北市停車管理工程處網站（http://www.pma.gov.taipei/）查詢。

%E5%9B%9B 19

臺北捷運公司自114年12月31日22時起至115年1月1日8時止，關閉捷運臺大醫院站1號及4號西側出入口鐵門（臨二二八和平紀念公園），往公園路方向及其他出入口正常開放通行。

%E4%BA%94 8

臺北市政府警察局籲請駕駛人避開管制區域，提前改道行駛，遵守周邊路口員警、義交指揮，前揭活動交通管制訊息請隨時留意收聽警察廣播電臺路況插播報導，並請至臺北市政府警察局網頁、臺北波麗士及交通警察大隊「北市好行．交大隨行」臉書查詢。