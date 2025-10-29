中華汽車將有第一款搭載台塑電池的商用車 台塑還推出AI資料中心專用HVDC機櫃

中華汽車總經理曾鑫城和台塑新智能總經理劉慧啓29日能源展中宣布，中華汽車將出現第一台採用台塑動力電池系統的電動商用車。（圖片來源／台塑提供）

台塑新智能在今年2025台灣國際智慧能源週亮相，29日首度正式發表電動商用車動力電池的國產化突破，由在場的中華汽車總經理曾鑫城和台塑新智能總經理劉慧啓共同宣布中華汽車第一款採用台塑電池包商用車。

台塑新智能董事長王瑞瑜表示，此次發表的44.5kWh電動商用車電池系統，從電芯到模組皆於彰濱廠在地製造，具備高能量密度、長循環壽命及卓越安全性，陸續取得多項嚴苛實測驗證，而電池系統在 多方向振動模擬下完全符合標準，確保運輸及行駛過程中的結構穩定與安全。

中華汽車商用車，將採用台塑的電池

這顆電池達充放電電流/額定容量C-rate為2，而且在熱管理模擬亦展現優異控制效能，有效降低冷卻系統 負荷、提升整體效率，即便在快充環境下，電芯亦維持安全溫度 範圍，展現卓越的熱穩定性與可靠度。

王瑞瑜指出，此款電池將規劃導入量產，象徵台塑新智能在電動車 領域的重要突破，也代表台灣車用電池自主供應鏈邁出關鍵一步。 中華汽車將成為首批導入此44.5kWh電池的代表性車廠，雙方的合作對推動國產電動運輸具有重要意義，誠摯感謝中華汽車的信任，共同以實際行動樹立台灣低碳轉型新典範。

台塑也出高壓直流電機櫃，卡位AI資料中心

29日另一個亮點關於AI伺服器，輝達執行長黃仁勳才剛結束在華盛頓的GTC開幕演講，全球對AI資料中心建設更為加速，然而關鍵在電力的建置，即便是以色列都承認在電力建置不足，尤其需要的是大電壓800V的高壓直流 (HVDC) 電源架構，國內除了台達電正式進軍以外，台塑新智能29日也首次公布專門為AI資料中心用的800V的高壓直流電（HVDC）機櫃。

台塑新智能總經理劉慧啓說，這個設計就是為了NVIDIA這樣的企業設計，他的C-rate高達8，送驗認證中，估計今年底通過認證後，AI資料中心一定要用的。

UPS電池系統，及固態電池及電池回收

此外，為AI資料中心還打造96V50Ah鋰鐵UPS電池系統專，具備高電壓、高功率與高安全三大特性，並著眼於美國AI運算需求對電網造成的高負載挑戰，此系統將進軍美國市場，成為AI供電的關鍵助力。此次同步亮相的液冷 系列儲能解決方案則涵蓋模組、機櫃至貨櫃的完整架構，能將電池 溫差控制於3℃以內，兼顧高效、穩定與安全。

這次能源展台塑展出以節能、儲能、新能源、循環再利用為主軸，展示AI資料中心專用UPS電池系統、液冷儲能解決方案、固態電池及電池回收研發技術等，從低碳運輸、工商儲能到 循環經濟皆有完整布局。

(原始連結)





