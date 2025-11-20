中華汽車擁雙台柱撐場 今年市占率小有成長

中華汽車今年有J SPACE和ET35雙台柱撐場，市占表現上也略有成長。

今（2025）年對等關稅亂流一波接一波，至今還是餘波蕩漾，直接打亂各車廠的銷售算盤。中華汽車今（20）日下午舉行線上法說會，延續裕隆對於車市仍有變數需觀察的態度，並未提供明年新車銷量的預估數字。不過，今年中華汽車有J SPACE與ET 35兩台柱撐場，市占率小有成長，明（2026）年則是對三菱新車XFORCE寄予厚望，展現積極操盤應對市場變化的態度。

中華汽車旗下的J SPACE自去（2024）年底上市以來，買氣一路旺，中華汽車副總經理錢經武更透露「至今累計訂單超過1.8萬台，遠超過內部原來預期，表現非常不錯，至於銷售目標還在討論確認中。」

錢經武表示，中華汽車旗下自主研發產品J SPACE和ET35今年前9月銷量，較去年同期相比強勁成長21.7%，帶動公司自主品牌市占率同比成長2.0%。

銷量穩健下，J SPACE 8人座車型更於今年11月上市，進一步搶攻商用及家庭用車的市場需求，ET35電動商用車銷售則進入第二階段，與大型物流業者新竹貨運合作，積極拓展零碳商用車的全新應用場景。

談到新車戰略布局，錢經武則是指出，除了鞏固商用車電動化優勢，中華汽車在乘用車市場也將投入強勁新血，全新車型三菱X FORCE預計於2025年12月底正式發表，並將於2026年台北新車暨新能源車大展上正式上市，展現公司積極搶佔乘用車市場的決心。

受到貨物稅與關稅影響，中華汽車今年前三季的營收與獲利表現都未較去年同期成長，前三季累計每股稅後盈餘為3.90元，業外收益更較去年同期減少5.95億元，錢經武則是說明，主因為轉投資事業受大陸汽車市場競爭激烈等因素影響獲利表現所致。

