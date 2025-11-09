中華汽車獲《天下永續公民獎》三大獎

《天下永續公民獎》7日頒獎，中華汽車在激烈競爭中再次奪得《天下永續公民獎》大型企業製造組第3名、《天下人才永續獎》大型企業製造組第1名，以及《親子天下友善家庭職場獎》三項大獎，獲得評審一致肯定。其中在《天下人才永續獎》更拿下大型企業類製造業組第一名，創下歷年最佳紀錄。

這是中華汽車總經理曾鑫城升任後首次登上《天下永續公民獎》頒獎舞台。曾鑫城表示，能在本屆評比中再次獲獎，對中華汽車是一種榮耀，也是一份責任，這份成績屬於從研發、製造、銷售及供應鏈等，每一位員工與合作夥伴，這是共同努力的成果。

中華汽車自1993年推出第一台轎車以來，就把「家」的概念融入產品與企業文化，並視員工為家人，早在1997年便超前部署設立附設幼兒園，今年更投入超過2000萬元全面整建，展現留才與育才的決心，實踐「投資下一代，就是投資企業的未來」的信念。

在產品與社會參與方面，中華汽車今年推出自主研發的3.5噸電動商用車ET35，整合逾80家本土供應商共同開發，打造國產化率超過九成的「台灣電動車產業國家隊」，展現台灣自主技術與產業鏈整合實力，也為永續交通發展奠定關鍵里程碑。

中華汽車持續推動「候鳥維修」計畫，讓技師長期深入偏鄉協助車主檢修車輛，並舉辦交通安全體驗營，守護偏鄉車主與孩童的行車安全，更推動「幸福守護計畫」，捐贈17台車輛予兒童福利團體與偏鄉小學，用實際行動將品牌的移動力化為社會助力。

在氣候行動方面，中華汽車長期關注氣候變遷，積極推動節能減碳、能源轉型、積極發展及低碳運具等四大方向，並於2025年10月正式通過SBTi近程減碳目標驗證（Near-term），成為台灣汽車工業第一家通過該驗證的企業，展現對《巴黎協定》的具體承諾。