中華汽車自主研發電動商用車ET35全台跑透透

（記者卓羽榛臺北報導）物流運輸作為供應鏈的最後一哩路，是企業邁向永續的重要關鍵；為了降低物流配送的碳足跡，並加速落實「淨零綠生活」，電動化已成為物流產業轉型的核心方向。由中華汽車自主研發，全台首部量產的3.5噸電動商用車ET35，2025年第三季上市，即獲重視永續的新竹物流率先採用，並一次導入30台，組建全台最大電動物流配送車隊。新竹物流特於今日舉辦電動車發表會，經濟部產發署童建強簡任技正也特別到場參加啟用儀式。



會中，中華汽車總經理曾鑫城表示，「感謝新竹物流積極推動節能減碳的決心，同時也特別感謝經濟部產業發展署於車輛研發與示範運行期間提供關鍵資源支持，促成這款國產化率高達 90% 的 MIT 電動商用車順利問世。」此次啟用的「新竹物流八里轉運中心」為全新開幕營運據點，除搭載全台最先進的貨物分撿設備外，更導入太陽能發電、儲能系統、智能充電樁與ET35 電動車隊。透過能源與運輸的整合模式，不僅有效降低場域碳排放，更透過ET35搭載的Level 2 ADAS先進駕駛輔助系統，提升駕駛安全；再結合智慧充電管理與貨物派送系統，全方位強化營運效率，打造全台綠色物流示範基地。



中華汽車 ET35 六大優勢，企業布局綠色運輸首選

中華汽車以多年商用車經驗與在地研發量能，深入理解企業在物流、配送、服務等多元場景中的真實需求，也洞察企業導入電動車的痛點與考量。基於這些洞察，ET35 在產品設計、節能效益到車隊管理全面升級，形成六大關鍵優勢：

高國產化率，確保供貨穩定與維修便利 全省114個服務據點好安心

ET35 國產化率超過 90%，涵蓋整車控制、底盤、電池、馬達與智慧座艙，並與士電、鴻海、朋程、輝創、江申、中華台亞等在地供應鏈合作，讓企業在維修、耗材與後勤管理上更加安心、快速，此外114個服務據點遍部全省讓車主維修方便與安心。



2. 智慧物聯與雲端管理，全面提升營運效率

全車搭載 IoT 車聯網及數據平台，可整合車隊管理、能耗分析與充電排程，協助企業降低營運成本並提升配送效率，適用於多點、密集、需高調度彈性的產業。

3. Level 2 ADAS先進駕駛輔助，安全再升級

ET35搭載領先同級的Level 2 ADAS系統，包含整合行人偵測的FCM主動式智慧煞車輔助、全速域的ACC主動車距控制巡航系統、LKA車道維持輔助等功能，從駕駛到貨物全方位強化安全防護，降低企業運輸風險。

4. 「三省」讓企業節省成本更有感

具備省油錢、省牌照與燃料稅、省保養費三大優勢，節省的油錢與稅金平均每年可替企業節省近六萬元，讓物流與服務業者的導入成本更具投資效益。

註: 以一年行駛3萬公里試算，詳細說明請洽ET35官網

5. 高適用性平台設計，多元場景一車搞定

ET35 平台支援多種改裝形式，可彈性打造為資源回收車、行動餐車、行動零售車等，協助企業開拓更多商業運用場景。

6. 國產快充技術領先，35 分鐘完成 20% 至 80% 充電

在工研院的合作支持下，中華汽車自主研發快充控制器（EVCC），通過CNS快充通訊兼容性測試，採 CCS1 標準，為國產電動商用車首例。在80kW 功率下，35分鐘即可完成 20% 至 80% 充電，兼具速度與安全性。

企業ESG新選擇，搶攻綠色物流與低碳運輸商機

中華汽車ET35電動商用車是企業邁向 ESG 的最佳夥伴，目前除新竹物流外，多家企業已陸續接洽評估導入。未來，中華汽車將持續推動綠色運具產業鏈，並結合經濟部產發署與工研院推動的「國產電動商用車物流運營驗證計畫」，協助企業快速建構低碳車隊，與供應鏈夥伴共同打造永續運輸生態系，攜手邁向淨零未來。

