中華汽車《安家生養360°》再獲親子天下「友善家庭職場獎」肯定

中華汽車榮獲親子天下友善家庭職場獎，副總（左二）錢經武與員工合影。

▲中華汽車榮獲親子天下友善家庭職場獎，副總（左二）錢經武與員工合影。

面對台灣低生育率與高齡化的雙重社會挑戰，企業如何以創新策略支持員工家庭，已成為永續經營的關鍵課題。中華汽車推動《安家生養360°》全齡照顧方案，打造從成家、育兒到樂齡的無縫支持網絡，讓同仁「敢生、敢養、安心工作」。憑藉這項創新作為，公司於2025年再度榮獲《親子天下雜誌》「友善家庭職場獎」，成為少數連續兩屆獲獎的標竿企業。

中華汽車副總經理錢經武表示：「照顧每一位同仁與家庭，是公司最重要的責任。《安家生養360°》不是單一專案，而是一個會陪著同仁走一輩子的支持系統。」

廣告 廣告

中華汽車以「人生週期」發想員工照顧軸線，整合制度、健康、空間與文化四大面向，提出《安家生養360°》全齡照顧方案，為員工打造「工作生活平衡｣環環相扣的支援系統。以「家庭式支持照顧」為核心，為減輕員工生育負擔，除了提高婚育賀禮、延長產假與陪產假，更整合孕產資源與多元服務，從孕期營養到產後照護提供一條龍支持，男性同仁受惠於彈性陪產假制度，顯見性別共擔理念逐步落實。而在生養照顧上，提供0至12歲子女托育補助，並以附設幼兒園與安親班銜接教育需求。其中，幼兒園不僅導入STEAM教育與雙語教學，更透過食農教育、生態觀察等課程，扎根永續意識。近三年，同仁子女就讀比例從45%提升至61%，反映內部信任與制度吸引力。

面對高齡化社會，中華汽車以「減壓、延續、再造」三大策略照護樂齡員工，將人才照顧延伸至退休階段。為有效改善員工工作疲勞度，逐步於產線推動人因工程改善、導入AGV無人搬運車等自動化設備減輕工作負擔，並成立「睿華國際管理顧問公司」協助資深同仁轉任顧問，開創職涯第二春。在健康照護上，設置廠內門診、開設樂活運動課程，並積極推動同仁減重活動，藉此全面守護同仁健康。

硬體環境升級，是中華汽車近年聚焦的重點。公司投入2,000萬元，全面改造近30年歷史的幼兒園，融入ESG設計理念，打造安全、健康且兼具生態教育意義的學習空間。同時，將老舊宿舍與游泳池轉型為「文青旅宿」及「五星級健身房」，新穎設計連續獲得國際設計獎項肯定。此外，園區還增設KTV、桌遊室等益智休閒設施，提供員工多元運動與休憩選擇，全面提升生活品質，強化留才與吸引力。

面對日益國際化的人才組成，中華汽車透過節慶活動、專屬宿舍與家庭支援服務，積極營造跨文化共融環境。例如為泰籍同仁舉辦潑水節、寄送家鄉禮品，並將其眷屬納入健康照護範圍，讓異國工作者也能感受「此心安處是吾鄉」的歸屬感。

未來展望：從照顧到永續，建構正向循環

展望未來，中華汽車將持續優化親職彈性工時、照顧者支持政策，並推動中華汽車幼兒園「綠色校園」與「智慧宿舍」轉型。同時，透過主管培訓與Z世代文化形塑，深化職場的包容性與成長性，讓照顧制度成為驅動人才永續的關鍵動能。《安家生養360°》是一項陪伴同仁走得更遠的承諾，希望每位同仁在中華汽車都能安心成家、自在工作，並在這裡找到真正穩定且長久的歸屬。