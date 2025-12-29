中華汽車、富邦悍將「HOME RUN中華盃棒球賽」

（記者卓羽榛臺北報導）中華汽車為協助花蓮光復鄉災後重建，投入一千萬元推動「中華光復計畫」，12/25、12/26展開第三波「支持行動」於花蓮國福棒球場舉辦「HOME RUN少棒第三屆中華盃棒球賽」，號召光復國小、太巴塱國小、豐田國小、紅葉國小、蓬萊國小、中華汽車棒球隊及汽車媒體聯盟七支隊伍共同參與，以溫馨賽事交流穩定基層棒球發展。活動中，中華汽車特別邀請企業夥伴富邦悍將攜手參與，不僅由太巴塱少棒的大學長王尉永擔任開球嘉賓，並為光復鄉棒球學校帶來大禮，特地將富邦悍將災後捐贈至太巴塱國小、光復國小及光復國中的得利卡接駁車開至球場，以行動支持鼓勵受災學校面對困境也要展現永不放棄的精神。



少棒隊移地訓練的好幫手 得利卡傳承20年的棒球魂

為母校迎來新車，富邦悍將投手王尉永也是從太巴塱國小開啟自己的棒球生涯，回憶起在太巴塱打球時光，王尉永笑著說：「小時候教練就是開著得利卡載著我們進行移地訓練，一群人擠在一台車上，20幾個小球員睡在一間大通鋪，雖然刻苦但也都成為很好的養分，一路累積我們進步的實力；20年後的今天，看到學弟們仍坐著得利卡南北征討，瞬間湧起滿滿的回憶。我也相信這部車子所帶來的溫暖，也會成為陪伴他們成長最好的支持。」從小在太巴塱長大，王尉永坦言，自己從來沒看過那麼大的災難，所幸老家處於地勢較高的地方，受災狀況不太嚴重，但看到母校光復國中災損突破億元，仍知道光復鄉還有許多需要幫助的地方，除了感謝富邦悍將第一時間捐贈接駁車輛，他和球員們也共同捐出球具裝備，期望透過一己之力協助災區棒球學校重建。



｢幸福守護計畫｣銜接光復鄉交通斷鏈缺口 得利卡提供學童災後就學接駁服務

受馬太鞍溪堰塞湖溢流影響，光復鄉七所中小學災後停課長達14天之久，原本少棒隊習以為常的棒球訓練也被迫中斷一個多月，光復少棒總教練王國華表示，光復國小每個學生的家庭都因災情受到影響，洪災來襲時，還有小朋友跟著家人逃難差點被水沖走，小朋友以前出來比賽都會很緊張，洪災過後，大家都比以前更加堅強，畢竟沒有什麼事比大水來襲更加可怕。這段期間，王國華也非常感謝中華汽車與富邦悍將捐贈的車輛，車子搖身一變成為學校接駁專車，協助早晚接送學生回家或至收容中心，有效解決光復鄉無車可用，交通不便的問題。



中華汽車深耕偏鄉少棒 舉辦「HOME RUN少棒中華盃棒球賽」

看見光復鄉逐漸復原，中華汽車特別選在聖誕節舉辦「HOME RUN 少棒第三屆中華盃棒球賽」，期望帶領光復鄉棒球學校恢復訓練的日常。中華盃棒球賽一直以來以分組競賽的方式讓成棒、少棒混齡對抗，今年賽事在細雨中進行更顯熱血，豐田少棒與太巴塱少棒以一勝一敗進入PK延長賽，最後由豐田少棒挺進季軍賽，經與汽車媒體聯盟激戰，奪下銅牌。中華汽車棒球隊、蓬萊少棒則以分組第一的成績闖進決賽，蓬萊少棒由首位女隊長許于葳領軍更顯嗆辣，投打兼具不僅拿下賽事MVP，更帶領全隊取得亞軍殊榮。中華汽車棒球隊首次抱得金盃，開心之餘也將3萬元比賽獎金全數捐出，回饋參與賽事的少棒隊，作為球隊訓練基金。



修復家園、你我同行，中華汽車透過「中華光復計畫」逐步展開「產學行動｣、「維修行動｣、「贈車行動｣、「支持行動｣四大行動，以企業資源穩定光復鄉交通運輸機制。隨著「第三屆中華盃棒球賽」舉辦，也主動提供｢幸福守護計畫｣所照護的少棒隊車輛免費保養及更換輪胎服務，全面守護小球員接駁行駛安全。



