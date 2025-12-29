中華汽車、富邦悍將「HOME RUN中華盃棒球賽」
（記者卓羽榛臺北報導）中華汽車為協助花蓮光復鄉災後重建，投入一千萬元推動「中華光復計畫」，12/25、12/26展開第三波「支持行動」於花蓮國福棒球場舉辦「HOME RUN少棒第三屆中華盃棒球賽」，號召光復國小、太巴塱國小、豐田國小、紅葉國小、蓬萊國小、中華汽車棒球隊及汽車媒體聯盟七支隊伍共同參與，以溫馨賽事交流穩定基層棒球發展。活動中，中華汽車特別邀請企業夥伴富邦悍將攜手參與，不僅由太巴塱少棒的大學長王尉永擔任開球嘉賓，並為光復鄉棒球學校帶來大禮，特地將富邦悍將災後捐贈至太巴塱國小、光復國小及光復國中的得利卡接駁車開至球場，以行動支持鼓勵受災學校面對困境也要展現永不放棄的精神。
少棒隊移地訓練的好幫手 得利卡傳承20年的棒球魂
為母校迎來新車，富邦悍將投手王尉永也是從太巴塱國小開啟自己的棒球生涯，回憶起在太巴塱打球時光，王尉永笑著說：「小時候教練就是開著得利卡載著我們進行移地訓練，一群人擠在一台車上，20幾個小球員睡在一間大通鋪，雖然刻苦但也都成為很好的養分，一路累積我們進步的實力；20年後的今天，看到學弟們仍坐著得利卡南北征討，瞬間湧起滿滿的回憶。我也相信這部車子所帶來的溫暖，也會成為陪伴他們成長最好的支持。」從小在太巴塱長大，王尉永坦言，自己從來沒看過那麼大的災難，所幸老家處於地勢較高的地方，受災狀況不太嚴重，但看到母校光復國中災損突破億元，仍知道光復鄉還有許多需要幫助的地方，除了感謝富邦悍將第一時間捐贈接駁車輛，他和球員們也共同捐出球具裝備，期望透過一己之力協助災區棒球學校重建。
｢幸福守護計畫｣銜接光復鄉交通斷鏈缺口 得利卡提供學童災後就學接駁服務
受馬太鞍溪堰塞湖溢流影響，光復鄉七所中小學災後停課長達14天之久，原本少棒隊習以為常的棒球訓練也被迫中斷一個多月，光復少棒總教練王國華表示，光復國小每個學生的家庭都因災情受到影響，洪災來襲時，還有小朋友跟著家人逃難差點被水沖走，小朋友以前出來比賽都會很緊張，洪災過後，大家都比以前更加堅強，畢竟沒有什麼事比大水來襲更加可怕。這段期間，王國華也非常感謝中華汽車與富邦悍將捐贈的車輛，車子搖身一變成為學校接駁專車，協助早晚接送學生回家或至收容中心，有效解決光復鄉無車可用，交通不便的問題。
中華汽車深耕偏鄉少棒 舉辦「HOME RUN少棒中華盃棒球賽」
看見光復鄉逐漸復原，中華汽車特別選在聖誕節舉辦「HOME RUN 少棒第三屆中華盃棒球賽」，期望帶領光復鄉棒球學校恢復訓練的日常。中華盃棒球賽一直以來以分組競賽的方式讓成棒、少棒混齡對抗，今年賽事在細雨中進行更顯熱血，豐田少棒與太巴塱少棒以一勝一敗進入PK延長賽，最後由豐田少棒挺進季軍賽，經與汽車媒體聯盟激戰，奪下銅牌。中華汽車棒球隊、蓬萊少棒則以分組第一的成績闖進決賽，蓬萊少棒由首位女隊長許于葳領軍更顯嗆辣，投打兼具不僅拿下賽事MVP，更帶領全隊取得亞軍殊榮。中華汽車棒球隊首次抱得金盃，開心之餘也將3萬元比賽獎金全數捐出，回饋參與賽事的少棒隊，作為球隊訓練基金。
修復家園、你我同行，中華汽車透過「中華光復計畫」逐步展開「產學行動｣、「維修行動｣、「贈車行動｣、「支持行動｣四大行動，以企業資源穩定光復鄉交通運輸機制。隨著「第三屆中華盃棒球賽」舉辦，也主動提供｢幸福守護計畫｣所照護的少棒隊車輛免費保養及更換輪胎服務，全面守護小球員接駁行駛安全。
其他人也在看
CPB》厦門海豚追加兩位前中職球員 陳育軒棄投從打、鄭鎧文第3棒
目標2年後要成立職棒的中國城市棒球聯賽(CPB)，今、明兩天舉行熱身賽，晚上6點半由厦門海豚對上深圳藍襪。其中厦門海豚公布的先發名單，第2棒中外野手陳育軒、第3棒左外野手鄭鎧文都是曾效力中華職棒，先前公布的球員名單並沒有他們兩人，直到今天熱身賽先發打線才出現他們的名字，這使得台灣球員加入CPB又增加人數。TSNA ・ 7 小時前 ・ 3
「二刀流」提前1個月回歸 大谷曝速球越投越快原因
旅美日籍球星大谷翔平（Shohei Ohtani）今年在「二刀流」手術後重返投手丘，日本《NHK》製作特別節目《大聯盟選手大谷翔平 2025》提到，大谷不僅提前一個月啟動投手任務，同時球速也超出預期，背後原因也隨之曝光。太報 ・ 17 小時前 ・ 10
WBC》最強後盾！中華隊情蒐小組成員曝光 蔡鎮宇、蔡明晋入列
備戰明年世界棒球經典賽(WBC)，中華隊後勤團隊動起來！情蒐小組部份，有許多新面孔報到，多數是曾效力中華職棒，包括季後未被樂天桃猿放進60人名單的蔡鎮宇。TSNA ・ 12 小時前 ・ 7
MLB》昔小熊303轟重砲9月剛退休 被邀請參加明年WBC
在大聯盟累積303轟的強打者里佐（Anthony Rizzo），已於今年正式退休，不過根據媒體報導，他現在有一個再次復出的機會，因為義大利國家隊跑來詢問他，是否願意在明年3月的經典賽為國效力。里佐大聯盟生涯14個年頭，累積303轟、965分打點，曾效力過聖地牙哥教士、芝加哥小熊及紐約洋基，全盛時期無疑是身披小熊戰袍時，曾連續4個賽季單季敲出超過30轟，甚至拿下過銀棒獎、金手套獎，2016年幫助小熊突破山羊魔咒，成功奪下世界大賽冠軍。里佐生涯晚期則是被交易至洋基隊，不過轉隊後的表現不如預期，2023年是他繼菜鳥年後，首次OPS+低於聯盟平均值，2024年只繳出8轟、打擊率2成28、OPS+82的表現，正因如此，他在休賽季並未獲得球團青睞，2025年都沒有出賽，並在9月正式宣布退休。 On WSCR’s Inside the Clubhouse ,GM of the WBC team Italy Ned Colletti said that he asked former Cub Anthony Rizzo to participate on team Italy this spring.麗台運動報 ・ 1 天前 ・ 1
中職》手掌骨裂原因超離奇！ 兄弟第1指名：我很懊惱
中信兄弟第一指名許庭綸27日晚為中信盃台日高中棒球對抗賽開球，他在冬季聯盟期間因為在浴室滑倒導致左手掌輕微骨裂，僅打4場就退賽，連他都苦笑：「（受傷的方式）滿奇特的。」許庭綸今年首度參戰冬盟，出賽4場12打數敲出5支安打，打擊率4成17，原本狀況正好，洗澡後走出浴室被門檻絆倒，加上手撐地導致左手掌輕微骨自由時報 ・ 1 天前 ・ 3
味全龍》「賓士哥」、魔神樂都改披龍袍？ 領隊丁仲緯尚未證實：整體評估中
傳出味全龍確定網羅前統一獅洋投「賓士哥」梅賽斯(C.C. Mercedes）；而另一方面也傳出樂天桃猿已放棄主力投手魔神樂的優先議約權，龍隊因而展開接觸，對這些傳聞，領隊丁仲緯今受訪時並未證實，僅表示「整體評估中」，不過他表示，扣掉伍鐸，在新球季開打前，預定將簽下4到5位洋將。TSNA ・ 10 小時前 ・ 1
MLB》老虎二、三壘都入選明星賽 李灝宇明年拚大聯盟要先充實自己
美國職棒大聯盟底特律老虎2025年87勝以外卡之姿進入季後賽，老虎連續兩年闖進季後賽，球季後為了規避規則5選秀，將22歲台灣內野手李灝宇放進40人名單，意味著2026年開始要拚大聯盟，不過競爭激烈，老虎二、三壘手今年都入選明星賽。TSNA ・ 1 天前 ・ 發起對話
新聞盃／兄弟神獸養父鐵驚喜重回投手丘 最快投出124公里直呼滿意
第8屆新聞盃27日在細雨中開打，中信兄弟隊不僅有「小雞」林恩宇連2屆參戰，更大手筆找來洋將，傳奇球星養父鐵跨海來台，味全龍隊金手套捕手蔣少宏更擔任開幕典禮開球嘉賓，加上陳瑞昌、曹竣崵、劉義傳都出賽，讓觀山棒球場充滿星光。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
MLB》連3年三壘打王 Carroll跑速領先全大聯盟
台美混血外野手Corbin Carroll今年擊出生涯單季新高17支三壘打，成為國家聯盟史上第2位連3年三壘打數全聯盟第1的球員，而他的三壘打跑速也連2年高居全大聯盟第1。TSNA ・ 1 天前 ・ 發起對話
經典賽／日職投手提早適應比賽用球 計時制中華隊需早做準備
距離世界棒球經典賽開打只剩大約65天的時間，儘管目前仍是職棒的休賽季，但各隊的前期組訓計劃已陸續展開，以「侍JAPAN」...夠棒網 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
三振率成最大疑慮 白襪打擊教練曝村上宗隆未來調整方向
日職強打村上宗隆21日正式登陸大聯盟，這名25歲重砲以2年總額3400萬美元合約開啟旅美生涯。相較於入札初期一度被看好上看2億美元的評價，最終合約規模明顯縮水，也反映出美國球界對其未來表現仍抱持觀望態度。鏡報 ・ 9 小時前 ・ 1
中職》優質右打稀缺年代 全勤吉力吉撈展現重砲價值
台灣職棒2025年左打打席1萬4004個多於右打1萬3071個，對比去年略有均衡，林智勝與胡金龍球季結束後退役，聯盟現役優質右打稀缺狀態，味全龍吉力吉撈鞏冠連續兩年全勤出賽，展現高價值。TSNA ・ 1 天前 ・ 1
中職/富邦悍將備戰新球季 與魔力藍、鈴木駿輔完成續約
富邦悍將持續佈局新球季外籍戰力，球團今日宣布，與本季表現亮眼的洋投魔力藍及日籍投手鈴木駿輔完成續約，兩人新球季將持續披上悍將戰袍，攜手為球隊拿下更多勝利！中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 1
專欄／軟銀撒大錢難以拒絕 徐若熙3年後放膽挑戰大聯盟
味全龍25歲本土王牌投手徐若熙加盟日本職棒軟銀隊，本周舉辦加盟記者會，球團高規格禮遇，並且賦予18號王牌投手背號，雖然沒...夠棒網 ・ 1 天前 ・ 1
中信盃台日高中棒球對抗賽》近1.5萬球迷寒風中應援！中華棒協攜手高野連 允諾臺日青棒長期合作
中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）冠名贊助「2025中信盃臺日高中棒球對抗賽」，四支臺日高中棒球勁旅為期三天的對抗賽事今（27）日圓滿落幕，三天賽事總計近1.5萬人次進場觀賽，用滿場熱情抵禦北臺灣的濕冷低溫。TSNA ・ 13 小時前 ・ 4
中職》富邦悍將名單震盪之後 談2026年的現實與期待【肯米專欄】
富邦悍將在2025年球季結束後啟動大幅度調整，不僅更換教練團，也在自由球員市場網羅捕手林岱安補強戰力，但同時也放手2021年選秀狀元、旅美返台的投手江少慶。一連串操作引發球迷熱議，被視為「大破大立」的關鍵轉捩點，也讓外界關注2026年的富邦悍將，是否能展現全新氣象。Yahoo奇摩運動專欄 ・ 12 小時前 ・ 2
富邦悍將備戰新球季！ 確定續約魔力藍、鈴木駿輔｜#鏡新聞
富邦悍將持續佈局新球季的外籍選手戰力。球團在今天(12/29)對外宣布，跟本季有亮眼表現的洋投魔力藍以及日籍投手鈴木駿輔完成續約。兩人新球季，將會持續披上悍將戰袍，攜手為球隊拿下更多勝利。鏡新聞 ・ 8 小時前 ・ 1
MLB》年紀也從中生代走向資深 大谷翔平：這是最後一次二刀流的機會
洛杉磯道奇隊大谷翔平在NHK於28日播出《NHK特集：大聯盟球員大谷翔平 2025》節目中，回顧今年球季重新「二刀流」的表現，他表示，年紀漸長，感覺這是最後一次二刀流的機會。TSNA ・ 14 小時前 ・ 2
MLB／小熊1年約簽哈維補牛棚 他今年因傷只投12場但0失分
今年球季因傷只後援出賽12場但自責分率是完美的0，哈維（Hunter Harvey）和小熊簽下1年合約，明年球季將重返國聯賽場。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
本週「入冬最強冷空氣」要來了！專家：恐跌破7℃
【江宜潔／綜合報導】繼上一波大陸冷氣團後，今（29）日北部及宜蘭持續回溫，不過早晚天氣仍較涼、整體水氣也多，尤其基隆北海岸及宜蘭下雨時間較長，並有局部大雨發生機率，因此體感上依舊偏濕冷。專家提醒，本週將再度迎來新一波冷空氣，不僅為入冬最強、甚至高機率能成首波強烈大陸冷氣團，屆時平地最低溫恐跌破7℃！壹蘋新聞網 ・ 6 小時前 ・ 21