中華海洋事業協會召開理監事會暨會員大會

中華海洋事業協會十一月十六日召開「第十一屆第四次理監事聯席會議」暨「第十一屆第二次會員大會」，理事長張文哲（左五）、名譽理事長張清風（左六）、副理事長王堉苓（右三）、祕書長郭俊良（右一）。（記者周家仰攝）

中華海洋事業協會（下稱海洋事業協會）本（十一）月十六日（週日）於臺大醫院國際會議中心庭園會館四樓，召開「第十一屆第四次理監事聯席會議」暨「第十一屆第二次會員大會」，理事長張文哲致詞時表示，台灣未來要邁向淨零排放目標，顯見再生能源的重要性，而再生能源當中，以離岸風電與海洋事業息息相關，因此協會未來關心的範疇，將拓展到離岸風電與人才培育。

張理事長說明，台灣離岸風電剛開始發展的前幾年是「建置期」，當時人才培育較為困難，風電基礎設施設置以後，維護與營運在在需要專業人才。張理事長表示，海大社會責任實踐與永續發展中心與海大教務處將於今（一一四）年十一月廿四日（週一）下午一時三十分至下午四時在臺海大人文大樓一樓畢東江博士國際會議廳，舉辦「海洋永續論壇」：離岸風電實務經驗與管理。會中將邀請裕民風能航運公司總經理吳巨聖主講「永續商船運輸和離岸風電的機遇」、丹麥商風鐸公司台灣分公司台灣區經理楊豐遠，介紹「風電生命週期產業人才分布概況」、伊隆開發公司總經理林存棟，分享「風電船管理級實務」，歡迎業界於十一月十八日前踴躍報名，報名連絡人：莊先生電話：（○二）二四六二二一九二分機：一四二一，信箱：uccclt@e-mail.ntou.edu.tw。

張理事長表示，該會常務理事李秀琴今年九月曾主辦「台日聯盟」活動，邀台灣八所大學校長、副校長與學者一百人，與日本四所學校進行交流，他期許，明年協會召開理監事會，能由李常務理事安排，邀請協會夥伴一起到北海岸參訪及看看海大各項建設的努力。

中華海洋事業協會榮譽理事長徐國裕指出，過去曾有人提出，無人船會在二○三○年開始實施。他認為，即使不會那麼快實施，也要開始思考，港埠建設如何因應？裝卸工作如何運作？才能因應無人船的發展趨勢。

此次海洋事業協會會員大會並邀請，台北福星扶輪社講師魏榮櫂，以「數字能量―2026年全球運勢預測及分析」為題，進行專題演講，他表示，明（二○二六）年開運產業及投資標的，包括：金融業、金銀珠寶業、航空軍工業、旅遊業、房地產等行業；而開運的國家與地區，包括：中國、北韓、印度、埃及、巴拿馬、澳大利亞、南非及荷蘭。

海洋事業協會祕書長郭俊良指出，由中華海員總工會、台北海洋科技大學及國立臺灣海洋大學主辦，一一四年十一月廿一日（週五）下午一時三十分至四時三十分將在國立臺灣海洋大學商船大學五樓閱覽室，舉辦「2025年女性船員工作坊」；今年十一月廿八日（週五）下午一時三十分至下午四時三十分，則在海洋大學商船大樓101演講廳舉辦「論壇」，屆時會邀請各六名女性艙面及機艙船員分享職涯奮鬥歷程。

報名連結:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpLMehpOlxl7hCwNLMkMIDlT6xSzHiJZp7xgpHX-7iiCngNA/viewform?usp=dialog。

郭祕書長表示，女性船員在業界表現非常優秀，呼籲業界能多進用女性船員，讓她們的職涯更為寬廣。