中華熱心發展協會攜手後備軍人輔導中心端節送暖南投榮服處感謝善行

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

中華熱心發展協會攜手後備軍人輔導中心端節送暖，至南投縣榮服處捐贈愛心白米及遺孤認養金。(圖：南投縣榮服處提供)

▲中華熱心發展協會攜手後備軍人輔導中心端節送暖，至南投縣榮服處捐贈愛心白米及遺孤認養金。(圖：南投縣榮服處提供)

端午佳節將至，社團法人中華熱心發展協會副秘書長王豊博偕同後備軍人輔導中心，為關懷南投縣清寒榮民眷及遺孤學子，昨日前往南投縣榮民服務處捐贈愛心白米及遺孤認養金，以實際行動傳遞社會溫暖與關懷。捐贈儀式由南投縣榮民服務處處長李毓錫代表受贈，並致贈感謝狀表達誠摯謝意。

社團法人中華熱心發展協會係由一群熱心公益的退伍軍人自發成立，長期秉持「熱愛國家、奉獻社會」理念投入各項公益服務，積極關懷榮民眷及弱勢族群。此次配合端午節慶，特別捐贈愛心白米及遺孤認養金，希望協助清寒榮民眷減輕生活負擔，並鼓勵遺孤學子安心就學、努力向上。

廣告 廣告

王豊博副秘書長表示，榮民前輩一生奉獻國家，值得社會各界持續關懷與照顧；而遺孤學子更是社會未來的重要希望，期盼透過綿薄之力拋磚引玉，讓更多善心人士共同投入公益行列，將愛心與溫暖傳遞到需要幫助的角落。

李毓錫處長表示，感謝中華熱心發展協會及後備軍人輔導中心長期關懷榮民眷及遺孤學子，每一份善心捐助都是對服務對象最溫暖的支持。未來將持續結合社會各界善心力量，共同建構完善的照顧服務網絡，讓愛與希望在社會中