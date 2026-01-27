中華熱心發展協會贈助學金 點亮自強學子求學路

在求學路上，有一份溫暖的支持，往往能成為弱勢學子持續向前的力量。二十七日中華熱心發展協會理事長鄭宇明、黃信雄秘書送愛到花蓮，捐贈「榮民自強學子助學金」，用實際行動為榮民子女的求學之路注入希望與勇氣（見圖）。

中華熱心發展協會理事長鄭宇明致詞時表示，協會長期投入公益服務，關注教育、弱勢扶助及社會關懷等議題，期盼透過微薄之力，陪伴需要幫助的學子走過人生的重要階段及一點點的助學心意，並成為學子持續追夢的力量，也期待拋磚引玉，號召更多社會資源投入關懷行列。

花蓮榮民服務處蕭振嘉處長表示，榮民自強學子多數來自經濟條件較為艱辛的家庭，然而他們不畏困境、勤奮向學，以堅毅態度面對生活挑戰。此次捐助的助學金，除可減輕學子家庭的經濟負擔外，更傳遞社會對其努力不懈精神的肯定與鼓勵。花蓮榮民服務處對中華熱心發展協會的溫暖善行表達由衷感謝與敬佩，並將善款妥善運用，讓愛心傳遞，讓希望在花蓮扎根成長。