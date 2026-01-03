中華玄龍弘道會寒冬送暖吉安弱勢

中華玄龍弘道會感佩吉安鄉公所長期落實家戶關懷，針對弱勢家戶和特殊境遇個案發起「隆冬公益送暖行動」，並以東昌村作為關懷起點，透過鄉公所救助平台協助，提供村境內八十戶弱勢家戶生活物資，總計發送八00斤優質米及多項民生必需品，實質為寒冬注入溫馨暖流。

坐落於吉安鄉東昌村的玄觀佛龍堂，主祀玄天上帝，秉持濟助貧苦、守望鄉里的精神，成立中華玄龍弘道會。雖為新成立的非營利公益團體，但行善的腳步卻格外堅定！兼任弘道會理事長的林秋子堂主表示，「取之社會、用之社會」並非口號，而是一次次將善信的力量，化為一袋袋平安米，成為弱勢戶餐桌上最溫飽的支持，會旨堅守慈善不是短暫的感動，而是長久陪伴地方的承諾。

現場由鄉長游淑貞、村長魏錦添、堂主林秋子逐一關懷分送，開啟宮廟與巷弄鄰居共好、共同關懷弱勢的正能量。並由鄉長游淑貞親贈感謝狀（見圖），代替受惠鄉親表達誠摯謝意。在鄉公所社會課與弘道會志工協助下，將一袋袋民生物資親手交到民眾手中，同時寒暄問暖獻上新年祝福；對於行動不便的長輩，貼心工作人員也即時協助將物資送至車位上。多位受惠鄉親感動地表示，「被人惦記著的感覺，讓這個冬天特別溫暖。」

鄉長游淑貞指出，此次已是中華玄龍弘道會第二度與吉安鄉公所攜手合作，就以會址所在地的東昌村進行救助關懷，運用最實際的行動力扶助在生活邊緣努力打拚的家庭，逐步形塑互助互愛的社區力量。吉安鄉公所長期用心鏈結民間善心團體與企業資源，透過捐贈平台整合物資與關懷服務，將持續延伸善愛與救助之間的橋樑，讓每一份愛心資源都不被浪費，更成為實際到位救助的託付。