中華男籃世界盃資格賽「名單出爐」 12人出發日本神戶

中華男籃隊26日出發日本神戶，準備面對28日客場與日本的2027籃球世界盃亞洲區資格賽，中華籃協也公布12人名單，旅外好手陳盈駿、林庭謙、林秉聖和游艾喆繼續披上國家隊球衣，首度入選國家隊的林書緯也將迎來中華隊處女秀。

這階段世界盃男籃資格賽，中華隊要和日本進行主、客場較量，11月28日在日本神戶、12月1日在新北新莊體育館，中華隊教練團也遴選16人參與集訓，今天全隊在桃園機場集合，啟程前往客場參賽，籃協也同時正式公開12人名單，由陳盈駿、林庭謙、林秉聖、游艾喆、林書緯、阿巴西、盧峻翔、周桂羽、雷蒙恩、曾祥鈞、謝宗融、高柏鎧面對日本，阿提諾、譚傑龍、蔡宸綱、關達祐4人遭到割愛。

